В Калуге убрали светофор в Пучково: теперь люди идут километр до перехода или бегают через трассу
На днях там убрали светофор и знаки пешеходного перехода, а между проезжими частями установили ограждение.
Однако остановки общественного транспорта «Пучково» остались на старом месте. В итоге пассажирам автобусов нужно или идти километр до перехода над дорогой или бежать через оживленную трассу, рискуя жизнью.
- Чем руководствуются и думают те люди, которые все это затеивают и согласовывают, знают ли они про «логику» и ответственность? – задается вопросом наша читательница. - Второй день наблюдаю, как люди, в том числе пожилые и школьники, живущие в Пучково, а домов там не мало, высадившись из автобуса, форсируют трассу по старому уже отсутствующему пешеходному переходу, так как дойти почти километр до наземного, а потом столько же обратно, чтобы попасть хотя бы в середину поселка, многим просто нереально.
Еще одна жительница Пучково рассказала об отсутствии дорожки для пешеходов от надземного перехода:
- Так когда перешёл дорогу от кампуса на сторону Пучково, нет элементарной тропинки, чтобы спуститься на улицу Постовую, нужно идти вдоль дороги до светофора, а от проезжающих мимо авто из-под колёс летит грязь!
Напомним, о строительстве надземного перехода и ликвидации светофоров для пешеходов стало известно летом.
- Переход увеличит пропускную способность автодороги и повысит безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов и студенческого городка, - заявляли тогда в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».
Потому что. Потому что непонятно, зачем городу 100500 спортивных объектов, если бегать надо в центре, перекрывая и так небогатую инфраструктуру. Чем Сокол не угодил, Анненки, у Метро стадион и т.д.? Я скажу чем. Потому что эти события интересны от силы 2-3% населения, и никто туда не пойдет и не поедет. А тут с доставкой на дом. И всех мимокрокодилов запишем в участников и зрителей. Та же история с этим колхозом посреди города, именуемыми "ярмаркой". Сетевые магазины в каждом доме, вот негде колбасы купить....
Чиновники! Я понимаю, что конец года как и зима для коммунальщиков наступил неожиданно и это значит, что нужно доосваивать выделенный бюджет, но это не должно идти в разрез со здравым смыслом. Со здравым смыслом у нас тяжело, деревья попилены все подряд, разметку нанесли везде в том числе на единственных въездах и выездах из дворов. Недавно после каменного моста нарисовали пеш.переход, давайте и туда ткнем светофор на всякий случай. А почему нет? Светофор стоит 12-15 к примерно, с вашей накруткой за работы и чтобы никого не обидеть будет стоит 100к. 🤑...