В Калуге убрали светофор в Пучково: теперь люди идут километр до перехода или бегают через трассу

Наша читательница рассказала о ситуации на обходе города, где достроили надземный пешеходный переход в районе кампуса Бауманского университета.

На днях там убрали светофор и знаки пешеходного перехода, а между проезжими частями установили ограждение.

Однако остановки общественного транспорта «Пучково» остались на старом месте. В итоге пассажирам автобусов нужно или идти километр до перехода над дорогой или бежать через оживленную трассу, рискуя жизнью.

- Чем руководствуются и думают те люди, которые все это затеивают и согласовывают, знают ли они про «логику» и ответственность? – задается вопросом наша читательница. - Второй день наблюдаю, как люди, в том числе пожилые и школьники, живущие в Пучково, а домов там не мало, высадившись из автобуса, форсируют трассу по старому уже отсутствующему пешеходному переходу, так как дойти почти километр до наземного, а потом столько же обратно, чтобы попасть хотя бы в середину поселка, многим просто нереально.

Еще одна жительница Пучково рассказала об отсутствии дорожки для пешеходов от надземного перехода:

- Так когда перешёл дорогу от кампуса на сторону Пучково, нет элементарной тропинки, чтобы спуститься на улицу Постовую, нужно идти вдоль дороги до светофора, а от проезжающих мимо авто из-под колёс летит грязь!

Напомним, о строительстве надземного перехода и ликвидации светофоров для пешеходов стало известно летом.

- Переход увеличит пропускную способность автодороги и повысит безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов и студенческого городка, - заявляли тогда в управлении дорогами «Москва-Бобруйск».