В Калуге разрушилась подпорная стена на улице Генерала Попова

Жители Правобережья просят принять срочные меры.

Стена находится в районе дома №7 у остановки «Библиотека».

Жалоба опубликована 10 октября в официальном сообществе Правобережья.

- Я вдоль нее не езжу в крайней правой полосе - того и гляди осыплется, - рассказала местная жительница.