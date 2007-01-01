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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге разрушилась подпорная стена на улице Генерала Попова
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге разрушилась подпорная стена на улице Генерала Попова

Жители Правобережья просят принять срочные меры.
Дмитрий Ивьев
13:25 сегодня
0 2940
Фото: Яндекс.Карты.
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Стена находится в районе дома №7 у остановки «Библиотека».

Жалоба опубликована 10 октября в официальном сообществе Правобережья.

- Я вдоль нее не езжу в крайней правой полосе - того и гляди осыплется, - рассказала местная жительница.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

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15:56 сегодня
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Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

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Shredder

Теория заговора рулит.😎

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Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

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Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

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ecilop

"....не называя точные даты."

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Может в этом и есть великая сермяжная правда...

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ajax

богодельнях

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10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
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ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

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