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Калуга встала в пробках после перекрытия улицы Чижевского

Вечером в среду, 9 октября, Калуга пережила первый час пик после введения ограничений.
Дмитрий Ивьев
19:58 сегодня
0 482
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Напомним, участок между улицами Ленина и Чижевского закрыли до ноября из-за работ водоканала.

Впрочем, после 18:00 рабочих на закрытом участке не наблюдалось, а вот на соседних улицах образовались большие пробки.

Из-за закрытия Чижевского существенно возросла нагрузка на улицу Кирова. Машины на ней стояли от улицы Жукова до театра.

Также было затруднено движение по улице Ленина со стороны вокзала, Дзержинского – на участке между Николо-Козинской и Луначарского, Московской – от одноименной площади до улицы Ленина.

Такую картину в часы пик стоит ждать еще три недели подряд. Более того, ситуацию могут ухудшить обильные осадки.

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Лента комментариев
mrTJohn

Что так быстро. Ещё даже снег не лёг.

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октябрёнок

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И действительно - что пристали к нищебродам из большого здания?...😬

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по вопросу всех технических процедур, опрессовка труб отопления по городу выполнена в полном объеме,

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Платье, неужели?

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RudeBoy

Это уже давно придумано:

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RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

...
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