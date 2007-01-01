Калуга встала в пробках после перекрытия улицы Чижевского

Вечером в среду, 9 октября, Калуга пережила первый час пик после введения ограничений.

Напомним, участок между улицами Ленина и Чижевского закрыли до ноября из-за работ водоканала.

Впрочем, после 18:00 рабочих на закрытом участке не наблюдалось, а вот на соседних улицах образовались большие пробки.

Из-за закрытия Чижевского существенно возросла нагрузка на улицу Кирова. Машины на ней стояли от улицы Жукова до театра.

Также было затруднено движение по улице Ленина со стороны вокзала, Дзержинского – на участке между Николо-Козинской и Луначарского, Московской – от одноименной площади до улицы Ленина.

Такую картину в часы пик стоит ждать еще три недели подряд. Более того, ситуацию могут ухудшить обильные осадки.