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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге лишение прав на полтора года грозит водителям, которые будут скрывать номера
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге лишение прав на полтора года грозит водителям, которые будут скрывать номера

Совет Федерации 9 октября одобрил соответствующий закон.
Дмитрий Ивьев
19:16 сегодня
0 570
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Такое наказание грозит автомобилистам, если они будут использовать для сокрытия знаков специальные устройства.

Также на полтора года могут стать пешеходами те, кто повторно ехал без номеров или скрывал их.

Как рассказали нам в ГИБДД, с января по сентябрь 2024 года в Калужской области за управление с нечитаемыми знаками составили 1319 административных протоколов.

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Лента комментариев
mrTJohn

Что так быстро. Ещё даже снег не лёг.

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ILR

И действительно - что пристали к нищебродам из большого здания?...😬

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златка эта, если не дура,

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Белый Орёл

Платье, неужели?

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Интересно, а водя людям не нужна?

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RudeBoy

Это уже давно придумано:

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И так уже дорогу фиг перейдешь.

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