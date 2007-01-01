В Калуге лишение прав на полтора года грозит водителям, которые будут скрывать номера

Совет Федерации 9 октября одобрил соответствующий закон.

Такое наказание грозит автомобилистам, если они будут использовать для сокрытия знаков специальные устройства.

Также на полтора года могут стать пешеходами те, кто повторно ехал без номеров или скрывал их.

Как рассказали нам в ГИБДД, с января по сентябрь 2024 года в Калужской области за управление с нечитаемыми знаками составили 1319 административных протоколов.