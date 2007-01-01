Обнинск и Жуковский район свяжет новый автобусный маршрут

Он появится в апреле 2025 года, сообщил 9 октября министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

Автобусы поедут по маршруту Любицы – Обнинск.

Также рассматривается вопрос о муниципальном маршруте Болотское – Жуков.

Вопрос транспортной доступности обсуждался на личном приеме, который провел министр. Сейчас в Жуковском районе продолжается ремонт дорог. Когда их приведут в порядок, можно будет запустить автобусы.