+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Обнинск и Жуковский район свяжет новый автобусный маршрут
Авто и транспорт

Обнинск и Жуковский район свяжет новый автобусный маршрут

Он появится в апреле 2025 года, сообщил 9 октября министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.
Дмитрий Ивьев
14:22 сегодня
0 994
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Автобусы поедут по маршруту Любицы – Обнинск.

Также рассматривается вопрос о муниципальном маршруте Болотское – Жуков.

Вопрос транспортной доступности обсуждался на личном приеме, который провел министр. Сейчас в Жуковском районе продолжается ремонт дорог. Когда их приведут в порядок, можно будет запустить автобусы.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Что так быстро. Ещё даже снег не лёг.

...
Авто и транспорт
В Людиново ограничили движение из-за асфальтирования дорог
13:10 сегодня
1 1508
октябрёнок

взрослеть, это нормально?

...
Недвижимость и ЖКХ
Часть Кирова осталась без воды
12:58 сегодня
2 1608
ILR

И действительно - что пристали к нищебродам из большого здания?...😬

...
Авто и транспорт
В Калуге парковка на Старом Торге останется бесплатной
12:52 сегодня
3 3802
октябрёнок

златка эта, если не дура,

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:48 сегодня
7 2618
октябрёнок

по вопросу всех технических процедур, опрессовка труб отопления по городу выполнена в полном объеме,

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
12:45 сегодня
2 3482
Белый Орёл

Платье, неужели?

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:41 сегодня
7 2618
октябрёнок

некоторые мажинки буквально выдавливают пешеходов с переходов, подъезжают чуть ли не до касания и стремятся показать, что не собираются останавливаться. а видео за такое наказывает?

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
12:39 сегодня
15 10178
Белый Орёл

Интересно, а водя людям не нужна?

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
12:39 сегодня
2 3482
RudeBoy

Это уже давно придумано:

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:22 сегодня
7 2618
RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
12:19 сегодня
15 10178
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InAwT1FJYnEyb2lNSHJiNWlQT1NUYUE9PSIsInZhbHVlIjoiMVRnMDJVTytHMDF2NHU5VUtpUVNkcHQ1ZG00cC8rT1F6VE1yYmlwUVhVbHVqSlBnWHd6WDNsc2VNM0JiSGMzRHdjTFNIUnpzK3VmZXNTNFgraURJZFpTa3ZNSXJBWjBBVk5ydm15dXYxYkxJODdxZWtMVGVDdFhGRjJ1bHJ3S1Job1dmdS9PN0VYSFdWSzRsYkFqUDJKaG5KSmhZSGhBeU4xaTVGNGxsY2VlaE8wVTM3QURQbFh1N1cxL1lveXN2aU04MzJ0S1NiZmhqTUtoUWl5NTVlMmcwYWZYK3hGV01wTldIM21vOGNJUjBMcWhWQlBRRldlZmFPenloemQvZlJKRi9jNkxYWjdZV1NHMFFiSGRRT3ZEekpOMGRmWm5OYjF5SDJJc0IxK3U2Mm4xWkpOWk9ST2JqVmc2K0N5NWtEejl2aS80TDg5N2E1T3lWSzFYZHRSZjVPSzV2bmlPZEVpNkI1M0dJNWx0TVpEcFZTMC8wTzFMcGx4UEJFVXdxSGdMWVFFQjVoOUFhR0N4VGdlR25FVG82V3NuSnZxSnZLNlVpRUxlaWlBZnFwOVZkZEpSa2ZncTFGWDl2SGJDd1VLTnJ5UEhndXN3QmUrcS9zdS9UUlN5TC9PY2NCL3NJczFEYzNjMjJJMjR1SStxZ3FlS0JocXF6TVdxcmZWVzQzRnhlY29zcmpOcVphTk11Zys2aWZkekpod08wSjVxSis5amJsUStVWFJDWWdKRjdsOEEwcTZxQzA3V1JIUUZWYkc5WGlZVkhKOWRXWk5FKzlaTUtMdG41M2llSnlpakR2R2ZRaTdSY3VFTUc3ckFJd2FtZjdITW1FUENhaDU5aiIsIm1hYyI6ImQ4NDk5YWQ1NzYxNjg2MGY1ZDFjMjA0ZjE3OGY4ZGIzZDY1OTg0NDQ0ZjA1ZjUzZTY1NTFkNTk0YWRlZDgwZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkMwVlZ0U01oZXh1ZFZHVU5WVXoxTGc9PSIsInZhbHVlIjoiaTRMOUY5NEdFUzhKaGlRb1h2VnBVWGN5d2dVbWUvYXI3d3pucWU2VW9zaVBveVo2YkNYTkZ0eWdQV3dqVGFvd3M5WUM2ZGgxKzRuUXdVMTRMeVZoOEwzWE8zRlRqRG5iNm1EdVBLZ1Zjb205aWxmWGgvbDNmbXVjdnhQSjdsZkIyYTlzaHpnT25XWjBmYTZuaTZsQW9xL2dMc0wzdlhIdFJjSldqczdLQk1McG1FbUp4cGVLLzROaG5INXFpVTN1WEhXMm9RaWVvVVlJMDhkU3JicmdLZlF2TUNIdWJycDVIWUxxQmNWNDUrOVZMWXMzeXJWejhaUVVheVg2RitwZk5aOEwyNVM4V1J1VEpPSjZ3OHNGVitNaXZsdzRDQ0VHUjRSWmNvbnpZMHJ2ekpHRFlNZnp2ZkF5bXZFaEJ4VXdaTXVwUUdzQjFQUU1pRWNmYUdxOFF1YnpDT08yNFo4SnJ3V09YVTFLVzdWMGQ4WmRpaG1zWkdvLys2Wi81L01kY01HTGREdkRFalV4YmlaMU8vTlkwK1FRNFZjTktTM3BoQkhFMUYzOTJWQ2FoQm1kNmsrcHM3WkFwK3hUS1REUyIsIm1hYyI6IjQ2OGU1NGIwYzBjMmY3OWY5NzllYTU3Yjk2YTBkNjAyZDkxNzllYzY4N2M3ZjM0MTQ1MDJiOTZlNjExYzQ3YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+