Обнинск и Жуковский район свяжет новый автобусный маршрут
Он появится в апреле 2025 года, сообщил 9 октября министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.
Автобусы поедут по маршруту Любицы – Обнинск.
Также рассматривается вопрос о муниципальном маршруте Болотское – Жуков.
Вопрос транспортной доступности обсуждался на личном приеме, который провел министр. Сейчас в Жуковском районе продолжается ремонт дорог. Когда их приведут в порядок, можно будет запустить автобусы.
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