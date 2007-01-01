В Калуге просят установить светофор рядом с Каменным мостом

За последнее время на нерегулируемом переходе в районе дома №2 на улице Баженова уже дважды сбили пешеходов.

Наши читатели в комментариях пишут, что там необходим светофор с кнопкой вызова, как сделано, например, на улицах Смоленской и Баумана.

- Пусть они уже озвучат критерии для светофора с кнопкой: 10 инцидентов в год, два летальных случая в год? Сколько стоит этот светофор в человеческих жизнях и здоровье? – говорится в одном из комментариев.

Однако у городских властей пока нет таких планов на этот переход.

- В настоящий момент все средства организации дорожного движения установлены, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Установка светофора с кнопкой в соответствии с требованиями ГОСТа не предусмотрена.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!