В Калуге просят установить светофор рядом с Каменным мостом
Наши читатели в комментариях пишут, что там необходим светофор с кнопкой вызова, как сделано, например, на улицах Смоленской и Баумана.
- Пусть они уже озвучат критерии для светофора с кнопкой: 10 инцидентов в год, два летальных случая в год? Сколько стоит этот светофор в человеческих жизнях и здоровье? – говорится в одном из комментариев.
Однако у городских властей пока нет таких планов на этот переход.
- В настоящий момент все средства организации дорожного движения установлены, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства. - Установка светофора с кнопкой в соответствии с требованиями ГОСТа не предусмотрена.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
Потому что. Потому что непонятно, зачем городу 100500 спортивных объектов, если бегать надо в центре, перекрывая и так небогатую инфраструктуру. Чем Сокол не угодил, Анненки, у Метро стадион и т.д.? Я скажу чем. Потому что эти события интересны от силы 2-3% населения, и никто туда не пойдет и не поедет. А тут с доставкой на дом. И всех мимокрокодилов запишем в участников и зрителей. Та же история с этим колхозом посреди города, именуемыми "ярмаркой". Сетевые магазины в каждом доме, вот негде колбасы купить....
Чиновники! Я понимаю, что конец года как и зима для коммунальщиков наступил неожиданно и это значит, что нужно доосваивать выделенный бюджет, но это не должно идти в разрез со здравым смыслом. Со здравым смыслом у нас тяжело, деревья попилены все подряд, разметку нанесли везде в том числе на единственных въездах и выездах из дворов. Недавно после каменного моста нарисовали пеш.переход, давайте и туда ткнем светофор на всякий случай. А почему нет? Светофор стоит 12-15 к примерно, с вашей накруткой за работы и чтобы никого не обидеть будет стоит 100к. 🤑...