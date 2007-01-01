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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира

После исчезновения пешеходного перехода на перекрестке улицы Жукова и площади Победы некоторые калужские водители начали просить убрать аналогичные зебры на пересечении площади Мира и улицы Кирова.
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
14 4788
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- Еще бы на сквере Мира закрыли переходы на въезд и выезд из города, шастают пешеходы бесконечно, вечером не выехать, - написала одна наша читательница.

Как рассказали нам в управлении городского хозяйства, такой вопрос действительно рассматривается.

- На данном участке были установлены камеры для мониторинга дорожного движения, – пояснили в горхозяйстве. - На данный момент идет анализ полученных данных.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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Всего: 14 комментариев
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Лента комментариев
RudeBoy

Это уже давно придумано:

...
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В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:22 сегодня
5 1694
RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
12:19 сегодня
14 4706
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Вчера котов златок душили-душили..

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11:33 сегодня
5 1694
Белый Орёл

Ну естественно сами себе ни-ни, только всем остальным

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11:22 сегодня
1 928
habitant

"подземный переход был бы очень кстати"

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
11:11 сегодня
14 4706
shurup

На площади Мира действительно нужны подземные переходы как на Кирова, так и на Гагарина, но только с лифтами.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
11:03 сегодня
14 4706
mrTJohn

оторвался гидравлический трос

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10:45 сегодня
1 2886
Белый Орёл

КОзёлы, нафиг

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
10:35 сегодня
14 4706
Shurez

А настроить светофоры, как в Москве, отдельно идут пешеходы, отдельно - едет поток машин?

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
10:30 сегодня
14 4706
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