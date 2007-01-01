В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира

После исчезновения пешеходного перехода на перекрестке улицы Жукова и площади Победы некоторые калужские водители начали просить убрать аналогичные зебры на пересечении площади Мира и улицы Кирова.

- Еще бы на сквере Мира закрыли переходы на въезд и выезд из города, шастают пешеходы бесконечно, вечером не выехать, - написала одна наша читательница.

Как рассказали нам в управлении городского хозяйства, такой вопрос действительно рассматривается.

- На данном участке были установлены камеры для мониторинга дорожного движения, – пояснили в горхозяйстве. - На данный момент идет анализ полученных данных.

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