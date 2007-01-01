+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге парковка на Старом Торге останется бесплатной
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге парковка на Старом Торге останется бесплатной

Пока у городской управы нет планов вводить там плату за стоянку.
Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
2 2300
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- В рамках реализации второго этапа не предусмотрено расширять зону, - рассказали нам 8 октября в управлении городского хозяйства.

Предложение внести изменения на Старом Торге появилось в соцсетях после того, как стало известно, что еще на восьми улицах города вводят платную парковку.

Уже в конце октября оставлять свою машину бесплатно нельзя будет на улицах Дзержинского, Достоевского, Циолковского, Гагарина, Театральной, Плеханова, Королева и в переулке Кирова.

Новости по тегу
дороги парковка
Лента настроения
35 оценили
11%
0%
0%
0%
0%
89%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
RudeBoy

Это уже давно придумано:

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
12:22 сегодня
5 1694
RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
12:19 сегодня
14 4706
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Вчера котов златок душили-душили..

...
Благоустройство
В Калуге начали пилить деревья на улице Рылеева
11:33 сегодня
5 1694
Белый Орёл

Ну естественно сами себе ни-ни, только всем остальным

...
Авто и транспорт
В Калуге парковка на Старом Торге останется бесплатной
11:24 сегодня
2 2256
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ 😀😃...
Недвижимость и ЖКХ
Часть Кирова осталась без воды
11:22 сегодня
1 928
habitant

"подземный переход был бы очень кстати"

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
11:11 сегодня
14 4706
shurup

На площади Мира действительно нужны подземные переходы как на Кирова, так и на Гагарина, но только с лифтами.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
11:03 сегодня
14 4706
mrTJohn

оторвался гидравлический трос

...
Происшествия
Появились подробности о гибели рабочего на мусорном полигоне в Калуге
10:45 сегодня
1 2886
Белый Орёл

КОзёлы, нафиг

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
10:35 сегодня
14 4706
Shurez

А настроить светофоры, как в Москве, отдельно идут пешеходы, отдельно - едет поток машин?

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
10:30 сегодня
14 4706
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlhCQWlHZnhYdSt3QUJCMS9QVWQwU2c9PSIsInZhbHVlIjoiN2UvYkt6dGpvS2tOajE5MXdHdUNGUHg3NzE0L2ZVVlRuOThFeVZmblp4UWtGNFRQRWUvOFZRN1BEZkFLMUYrd0tWb3NlaDBuZGNoTzkzaHB5UVJIMktuQ1lWZXh3QVpLNFhMMTkxeDdDZVo1ZktxME10WUt2ajRDdVBmSTBlL2VxUVJUNG5PTnA4eExWVHJQYnpUdStrVGNucVh3T2JobzRWQmJESFIxSmFJais4S3BpSDFUSnlqTXd6RVF4anpGTzA3cE5OZkNXZGVDWjFZd2NSZzE2ekZnektDK1Y1RERGU1FmRG93MTdpV21KS1FzeHpCUTdFUHU3VHdqUlhFdXRLOHUrS2MwZGZQU2VVUzJoTU5qcVg4cHFSMjdvU1V4cndDN1AxdXdFMUJxYW9ubVpLc3FDNjZxYW9rTWJKMFViQVNlMmdzL0hXZFB3a3cwNnpYQVN6YW5UM2NKTi9MRlVvZThtN0dVSWdpaVh3VXkvRStlMk1kYlh6TzRKNWJFSEdjd1hUbU4yZWxOR0xIa1QrMlBzZDJMRlNDMlN3andlY3YyOFBYcnYzYWwzOTdORk9FUUxjckFQa1NralVjSnFaZE1ndUJ5N3FRNjlDaW5ETEp3TmI0cnFIWDFwVlNyZmNRNWZtN3poNFlMSmFZVFM3Z2g1blNSVVhQTlVmSXV2NXNCa1BjVXF3TWRxaU1yZkllM3pKdlAzTEVtdkRGdjdnWnpIdFRHdHVZeStHeFdyT0krYk9uSXZrQzdSeEFZRFZrL0FhdkREa1JJbC9tSmwyMy9nOUZlUGdva1JJWHQwcjQremVlMkNMVzJuR3dyZUoxa2tnSzFGdHd6NHhqQSIsIm1hYyI6ImY3OWI1MzNkZjhlODEzYzhlOTk4MDU2MTkyNDY3MGQ3ZTQ2YmU2NjRiMWZjMTdlMWNmMjk5MGFlNGJhN2IwZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImF0UCtIU1Izc1pTRDJPdkh3UDlCL3c9PSIsInZhbHVlIjoibHJYQ0NxYVBRSDYzb2tEc1pnbGZVOVFhMklaakdnc3pFTmFkckVlRnA5M3ZGSlVUdGduc3U5T2tVbG8wZVNzYWttbDRIc3VxRTBxaEFSSVVOTXdFVUhUN0o3eGl4VlFyZzNydkRxRWxQbG9nWE5LSVVsSG1vSU9EcTBoRjZ1TkJ0dDlMaENmVCs4eHhqUXdOT0dZTWF5cCtDZXV1dDJONnk3K2kvd3h2UkhlUkdxNFhLWlIvT1NKNzlpYlBsS3ByV3FPQWJDY0ozUXNlMWxNYWZOeDgrU0ZVNUZXVmk0Z1pGcnE0U29MSTJOU1YvYlVJUmN4Zms1NnpYbitBZnhPY0J2bmxlQW5rNS9CRG41d0c5VFJQaU8yWEhSdENBTkMwWS9PWXhtNWw0cFBQYjdidGdETitXMFBJWitTeVpXQnQ2REdIK1ZmblRoSmg3OVAvQnBoMWZVTm5NcXZNZG91MUR0UEh6Y09tdk9DZk4ydEVPeEkxbUM2Nm5ZY2h3Q2ZmVkxCZ0hHM2p3b1pFTmxmQWJOanRQeTJyMGNHWE1oaGtVcFFBTk9FOGtudXN0dUtlbDIvUVkzWXBQMEJSTUIrdiIsIm1hYyI6IjIyM2IxZDlhZjBmZjc1MGQ0NGQ1NWUzNTI0MTc2YjIwMjY4ZjQwOTdmZTQ2NWE0NDA0ZTZkOGI4NDFjMGVkNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+