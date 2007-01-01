В Калуге парковка на Старом Торге останется бесплатной

Пока у городской управы нет планов вводить там плату за стоянку.

- В рамках реализации второго этапа не предусмотрено расширять зону, - рассказали нам 8 октября в управлении городского хозяйства.

Предложение внести изменения на Старом Торге появилось в соцсетях после того, как стало известно, что еще на восьми улицах города вводят платную парковку.

Уже в конце октября оставлять свою машину бесплатно нельзя будет на улицах Дзержинского, Достоевского, Циолковского, Гагарина, Театральной, Плеханова, Королева и в переулке Кирова.