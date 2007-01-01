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В Калуге улицу Чижевского перекроют на 23 дня

Дмитрий Ивьев

Проезд на участке между улицами Ленина и Московской будет закрыт с 9 по 31 октября, сообщили в областном водоканале.

Дмитрий Ивьев 640 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники