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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге улицу Чижевского перекроют на 23 дня
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге улицу Чижевского перекроют на 23 дня

Проезд на участке между улицами Ленина и Московской будет закрыт с 9 по 31 октября, сообщили в областном водоканале.
Дмитрий Ивьев
15:54 сегодня
0 640
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Это связано с работами по замене инженерных сетей. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, трубы на Чижевского обещают поменять до конца года. Потом там уложат выравнивающий слой асфальта.

UPD. 9 октября проезд закроют с 9:00.

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Лента комментариев
mrTJohn

Расчитывают по общедомовому теплосчетчику. Ну, так должно быть во всяком случае.

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Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

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кто поддерживает ? ау ?

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а почему не все, а только две ?

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Они и так еле топят по температуре при+9 вообще прекращали.

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