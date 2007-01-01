В Калуге улицу Чижевского перекроют на 23 дня
Проезд на участке между улицами Ленина и Московской будет закрыт с 9 по 31 октября, сообщили в областном водоканале.
Это связано с работами по замене инженерных сетей. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Напомним, трубы на Чижевского обещают поменять до конца года. Потом там уложат выравнивающий слой асфальта.
UPD. 9 октября проезд закроют с 9:00.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша