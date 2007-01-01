Две машины арестовали у пьяного водителя в Калужской области

Под суд пойдет 27-летний мужчина из Думиничского района, сообщили 8 октября в прокуратуре.

В апреле нынешнего года он дважды ехал нетрезвым и попался инспекторам.

В первом случае мужчина сидел за рулем «Жигулей» в Думиничах, во втором – за рулем «буханки» в селе Брынь.

Обе машины арестованы. Их могут конфисковать.

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.