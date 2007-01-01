Две машины арестовали у пьяного водителя в Калужской области
Под суд пойдет 27-летний мужчина из Думиничского района, сообщили 8 октября в прокуратуре.
В апреле нынешнего года он дважды ехал нетрезвым и попался инспекторам.
В первом случае мужчина сидел за рулем «Жигулей» в Думиничах, во втором – за рулем «буханки» в селе Брынь.
Обе машины арестованы. Их могут конфисковать.
Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
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