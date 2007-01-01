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Авто и транспорт

Две машины арестовали у пьяного водителя в Калужской области

Под суд пойдет 27-летний мужчина из Думиничского района, сообщили 8 октября в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
15:36 сегодня
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В апреле нынешнего года он дважды ехал нетрезвым и попался инспекторам.

В первом случае мужчина сидел за рулем «Жигулей» в Думиничах, во втором – за рулем «буханки» в селе Брынь.

Обе машины арестованы. Их могут конфисковать.

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

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Лента комментариев
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