В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова

Напомним, знаки на пересечении с площадью Победы убрали в конце сентября.

На прошлой неделе там появилось временное ограждение, а вскоре должны установить обычный забор.

Между тем в соцсетях мнения разделились. Кто-то поддерживает такое решение властей, а кому-то совсем не нравится нарезать круги вокруг площади.

В понедельник, 7 октября, этот вопрос обсуждался на планерке в городской управе.

Но разговор получился коротким. Городской голова Дмитрий Денисов и его первый заместитель Александр Серяков заявили, что возвращаться к прежней схеме нецелесообразно.