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Авто и транспорт

В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова

Напомним, знаки на пересечении с площадью Победы убрали в конце сентября.
Дмитрий Ивьев
12:49 сегодня
2 727
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На прошлой неделе там появилось временное ограждение, а вскоре должны установить обычный забор.

Между тем в соцсетях мнения разделились. Кто-то поддерживает такое решение властей, а кому-то совсем не нравится нарезать круги вокруг площади.

В понедельник, 7 октября, этот вопрос обсуждался на планерке в городской управе.

Но разговор получился коротким. Городской голова Дмитрий Денисов и его первый заместитель Александр Серяков заявили, что возвращаться к прежней схеме нецелесообразно.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mrTJohn
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Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

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1 184
mik27

Всё для автомобилистов

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:28 сегодня
2 713
Василёк

кто поддерживает ? ау ?

...
Авто и транспорт
В Калуге не будут возвращать переход через улицу Жукова
14:18 сегодня
2 713
Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

...
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Василёк

а почему не все, а только две ?

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mik27

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mik27

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12:18 сегодня
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mik27

Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
12:18 сегодня
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