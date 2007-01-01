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Авто и транспорт

Две дороги отремонтировали в Малоярославецком районе

На участок длиной в 2,3 километра до деревни Козлово потратили 37 миллионов рублей.
Дмитрий Ивьев
10:33 сегодня
1 292
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На ремонт дороги от Козлово до населенного пункта Ивановское потратили более шести миллионов, рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Проезжую часть уже привели в порядок, а в течение ближайших 10 дней должны установить автобусные остановки и дорожные знаки.

Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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калужская область
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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mrTJohn
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1 208
Василёк

секундочку. первую половину бреда я комментировать не буду, но все же помнят как нам добровольно-принудитольно втюхали мусорную реформу ? это для того, чтобы на нее еще дополнительно сотни миллионов направлять ???

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mik27

Всё для автомобилистов

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2 713
Василёк

кто поддерживает ? ау ?

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2 713
Василёк

зачем ? чтобы пешеходы не переходили где не благословляется ? или будут контролировать как стрипушная подсветка на стелле перегорает ?

...
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1 523
Василёк

а почему не все, а только две ?

...
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Две дороги отремонтировали в Малоярославецком районе
14:13 сегодня
1 291
mik27

Хотят чтобы после школы сразу в армию.

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4 836
mik27

Они и так еле топят по температуре при+9 вообще прекращали.

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mik27

Ночи холодные и сырость. Экономщики копеек. Всё равно бы полную смоимость за месяц оплатите.

...
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