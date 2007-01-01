Две дороги отремонтировали в Малоярославецком районе

На участок длиной в 2,3 километра до деревни Козлово потратили 37 миллионов рублей.

На ремонт дороги от Козлово до населенного пункта Ивановское потратили более шести миллионов, рассказал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Проезжую часть уже привели в порядок, а в течение ближайших 10 дней должны установить автобусные остановки и дорожные знаки.

Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».