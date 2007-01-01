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Главная Новости Авто и транспорт У калужанина забрали машину за долг в 600 тысяч рублей
Авто и транспорт

У калужанина забрали машину за долг в 600 тысяч рублей

Ранее он стал виновником ДТП и должен выплатить деньги пострадавшему в аварии, сообщили 8 октября судебные приставы.
Дмитрий Ивьев
10:31 сегодня
0 45
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Вовремя отдать такую сумму калужанин не смог.

Свой автомобиль «Ситроен» житель Калуги не парковал возле дома, но его остановили в ходе совместного рейда приставы и инспекторы ГИБДД.

На эвакуаторе машину увезли на спецстоянку. Если калужанин не отдаст долг, автомобиль выставят на торги.

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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

...
Авто и транспорт
В Калуге увеличат количество рейсов автобусного маршрута №23
22:00 07.10
1 2294
ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
19:11 07.10
2 2018
ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

...
Криминал
В Калуге украли 600 тысяч рублей при капремонте дома
19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:57 07.10
3 3881
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
3 3881
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 07.10
2 2018
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
Общество
Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
15:43 07.10
2 1614
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

"Домой Остап Шапша вернулся с Кавказа загоревшим. От него пахло молодым вином и барашком.... "

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик
15:36 07.10
1 958
Сталкер

спросить забыли, прости....

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
14:41 07.10
2 1100
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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