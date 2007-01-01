У калужанина забрали машину за долг в 600 тысяч рублей
Ранее он стал виновником ДТП и должен выплатить деньги пострадавшему в аварии, сообщили 8 октября судебные приставы.
Вовремя отдать такую сумму калужанин не смог.
Свой автомобиль «Ситроен» житель Калуги не парковал возле дома, но его остановили в ходе совместного рейда приставы и инспекторы ГИБДД.
На эвакуаторе машину увезли на спецстоянку. Если калужанин не отдаст долг, автомобиль выставят на торги.
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