У калужанина забрали машину за долг в 600 тысяч рублей

Ранее он стал виновником ДТП и должен выплатить деньги пострадавшему в аварии, сообщили 8 октября судебные приставы.

Вовремя отдать такую сумму калужанин не смог.

Свой автомобиль «Ситроен» житель Калуги не парковал возле дома, но его остановили в ходе совместного рейда приставы и инспекторы ГИБДД.

На эвакуаторе машину увезли на спецстоянку. Если калужанин не отдаст долг, автомобиль выставят на торги.