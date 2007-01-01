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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге ограничили движение на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта
Авто и транспорт

В Калуге ограничили движение на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта

Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
0 621
Фото: Калуга ДТП.
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- В очередной раз расковыряли колодец, - рассказал очевидец в сообществе «Калуга ДТП».

Сроки проведения ремонта в этом месте пока не уточняются.

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Лента комментариев
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

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Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

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