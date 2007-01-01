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Авто и транспорт

В Калуге размыло дорогу

Фото из деревни Рождествено опубликовал на выходных местный житель.
Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
0 694
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По словам калужанина, люди подводили к дому воду и перекопали проезжую часть.

Сейчас после начала дождей глину размыло.

В городской управе заявили, что на этой неделе с проверкой выедут на место.

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Лента комментариев
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 сегодня
2 2873
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
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2 2873
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

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Василёк

а почему на первом фото там темно как у н в ж ? никого не заинтресовало ?

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1 3037
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очень важная для нас информация

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2 843
VGA

Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

...
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3 2796
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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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