В Калуге размыло дорогу

Фото из деревни Рождествено опубликовал на выходных местный житель.

По словам калужанина, люди подводили к дому воду и перекопали проезжую часть.

Сейчас после начала дождей глину размыло.

В городской управе заявили, что на этой неделе с проверкой выедут на место.