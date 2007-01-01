За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 32 935 нарушений
Данные за период с 27 сентября по 3 октября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость – 22 955 раз.
Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 7221 раз.
Не пристегивались ремнями безопасности – 2114 раз.
Выезжали на встречную полосу – 429 раз.
Не пропускали пешеходов – 206 раз.
Ехали по обочине – 10.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
Афиша