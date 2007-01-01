В Калуге сообщают о массовом отключении светофоров

Водители начали жаловаться в воскресенье, 6 октября, во время сильного дождя.

В некоторых местах светофоры не работают и утром в понедельник.

Так, калужане в сообществе «Калуга ДТП» рассказали о проблемах на конечной в Силикатном, на перекрестке Грабцевского шоссе и Карла Либкнехта, а также на Московской в районе троллейбусного депо.