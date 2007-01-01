В Калуге сообщают о массовом отключении светофоров
Водители начали жаловаться в воскресенье, 6 октября, во время сильного дождя.
В некоторых местах светофоры не работают и утром в понедельник.
Так, калужане в сообществе «Калуга ДТП» рассказали о проблемах на конечной в Силикатном, на перекрестке Грабцевского шоссе и Карла Либкнехта, а также на Московской в районе троллейбусного депо.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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