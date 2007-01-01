В Калуге жалуются на опасный переход, где нет освещения

Жалобу в редакцию прислала наша читательница с Правого берега.

- На съезде с кольца на Серафима Туликова не освещается пешеходный переход, - рассказала калужанка. - Водителям трудно разглядеть пешеходов, плюс ко всему некоторые индивиды оставили транспорт у зебры, закрывая обзор всем участникам дорожного движения.

Ранее также на потухшие фонари жаловались в «Веснушках», однако там освещение починили, рассказали 4 октября в официальном сообществе Правобережья.