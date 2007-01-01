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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге жалуются на опасный переход, где нет освещения

Дмитрий Ивьев
18:35 сегодня
0 112
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Жалобу в редакцию прислала наша читательница с Правого берега.

- На съезде с кольца на Серафима Туликова не освещается пешеходный переход, - рассказала калужанка. - Водителям трудно разглядеть пешеходов, плюс ко всему некоторые индивиды оставили транспорт у зебры, закрывая обзор всем участникам дорожного движения.

Ранее также на потухшие фонари жаловались в «Веснушках», однако там освещение починили, рассказали 4 октября в официальном сообществе Правобережья.

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Лента комментариев
Василёк

а он типа там процессом руководил и на телефон снимал ?

...
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10:22 сегодня
1 1532
Василёк

очередная бестолковая попытка за счет наших бабушек привлечь внимание к этому бестолковому сараю с ценами в три дорога.

...
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В Калуге уличных торговцев разместили под крышей
10:21 сегодня
2 5184
Василёк

так вот для чего город избавляли от осточертевших деревьев. как я сразу-то не догадался.. схемка-то не нова.. привет сотсков и пройдин. привет оксана колосова.

...
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10:19 сегодня
9 8573
Василёк

а в городе слабо велодорожки сделать ? и ливневки-убийцы убрать ?

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По закону Талиона, перед судом ему надо сломать лодыжки...

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4 4540
sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 сегодня
9 8573
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 сегодня
9 8573
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
9 8573
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
9 8573
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