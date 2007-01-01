В Калуге жалуются на опасный переход, где нет освещения
Жалобу в редакцию прислала наша читательница с Правого берега.
- На съезде с кольца на Серафима Туликова не освещается пешеходный переход, - рассказала калужанка. - Водителям трудно разглядеть пешеходов, плюс ко всему некоторые индивиды оставили транспорт у зебры, закрывая обзор всем участникам дорожного движения.
Ранее также на потухшие фонари жаловались в «Веснушках», однако там освещение починили, рассказали 4 октября в официальном сообществе Правобережья.
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....