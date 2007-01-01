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Новость дня Авто и транспорт

Платную парковку введут на восьми улицах Калуги

В областной столице увеличат количество улиц, где нельзя бесплатно оставлять свой автомобиль.
Дмитрий Ивьев
14:16 сегодня
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Соответствующее решение принял городской голова Дмитрий Денисов 3 октября. Документ вступит в силу через 20 дней – с 24 октября.

Платной станет парковка на следующих участках:

  • ул. Дзержинского (от Баумана до Николо-Козинской),
  • ул. Достоевского (от Плеханова до Московской),
  • ул. Циолковского (от Королева до Большевиков),
  • ул. Гагарина (от сквера Мира до Королева),
  • ул. Театральная (от Дзержинского до Дарвина),
  • ул. Плеханова (от Достоевского до Дзержинского и от Суворова до Огарева),
  • ул. Королева (от Гагарина до Баумана),
  • пер. Кирова (между Кирова и Суворова).

Паркоматы на этих улицах устанавливать не будут. От них в городе начали отказываться еще год назад из-за санкций Евросоюза. Платить водителям нужно будет с помощью смартфона или на сайте парковочного пространства.

Парковка в Калуге стоит 35 рублей в час. Деньги берут в период с 9:00 до 21:00.

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Лента комментариев
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-Откуда дровишки?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

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Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

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Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

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День Космических войск России отмечается 4 октября.

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Трафик движения?🤓

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RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

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20:36 03.10
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sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

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