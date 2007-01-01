Платную парковку введут на восьми улицах Калуги

В областной столице увеличат количество улиц, где нельзя бесплатно оставлять свой автомобиль.

Соответствующее решение принял городской голова Дмитрий Денисов 3 октября. Документ вступит в силу через 20 дней – с 24 октября.

Платной станет парковка на следующих участках:

ул. Дзержинского (от Баумана до Николо-Козинской),

ул. Достоевского (от Плеханова до Московской),

ул. Циолковского (от Королева до Большевиков),

ул. Гагарина (от сквера Мира до Королева),

ул. Театральная (от Дзержинского до Дарвина),

ул. Плеханова (от Достоевского до Дзержинского и от Суворова до Огарева),

ул. Королева (от Гагарина до Баумана),

пер. Кирова (между Кирова и Суворова).

Паркоматы на этих улицах устанавливать не будут. От них в городе начали отказываться еще год назад из-за санкций Евросоюза. Платить водителям нужно будет с помощью смартфона или на сайте парковочного пространства.

Парковка в Калуге стоит 35 рублей в час. Деньги берут в период с 9:00 до 21:00.