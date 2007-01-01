Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
В областной столице увеличат количество улиц, где нельзя бесплатно оставлять свой автомобиль.
Соответствующее решение принял городской голова Дмитрий Денисов 3 октября. Документ вступит в силу через 20 дней – с 24 октября.
Платной станет парковка на следующих участках:
- ул. Дзержинского (от Баумана до Николо-Козинской),
- ул. Достоевского (от Плеханова до Московской),
- ул. Циолковского (от Королева до Большевиков),
- ул. Гагарина (от сквера Мира до Королева),
- ул. Театральная (от Дзержинского до Дарвина),
- ул. Плеханова (от Достоевского до Дзержинского и от Суворова до Огарева),
- ул. Королева (от Гагарина до Баумана),
- пер. Кирова (между Кирова и Суворова).
Паркоматы на этих улицах устанавливать не будут. От них в городе начали отказываться еще год назад из-за санкций Евросоюза. Платить водителям нужно будет с помощью смартфона или на сайте парковочного пространства.
Парковка в Калуге стоит 35 рублей в час. Деньги берут в период с 9:00 до 21:00.
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