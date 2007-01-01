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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге возникла неразбериха с остановками

Наша читательница рассказала, что на площади Победы возникла проблема с транспортом.
Дмитрий Ивьев
17:05 сегодня
0 243
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Из-за ремонта там сделали новую остановку ближе к улице Кирова, но на старом месте тоже уже поставили павильоны, возле которых ждут пассажиры:

- Хочу поделиться, точнее, пожаловаться на общественный транспорт. Сегодня, придя на новую отремонтированную остановку на площадь Победы, я опоздала на работу, т. к. весь муниципальный транспорт (троллейбус 18 и автобусы), движущиеся в сторону ул. Жукова, не останавливались на остановке и проезжали мимо! Оказывается, они останавливаются до сих пор на временной остановке на кольце, а на этой установленной с расписанием номеров транспорта - нет! Нигде никакой информации нет, город по незнанию стоит и ждёт, но все проезжают мимо.

В «Управлении калужского троллейбуса» 3 октября нам сообщили, что пока транспорт останавливается по временной схеме.

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

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Лента комментариев
maks17

Пробка из-за перекрестков Жукова-Энгельса и Жукова-Горького.Все щемятся, а интервал небольшой и интенсивность в час пик жуткая. Надо на этих перекрестках нанести вафельную разметку и установить камеры.

...
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16:12 сегодня
9 1766
maks17

А как же запланированная и обьявленная всенародно ул. Мичурина? На нее же выделены средства

...
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15:53 сегодня
3 1011
mrTJohn

Кто хочет сделать, ищет возможности, кто не хочет - препятствия.

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15:32 сегодня
9 1766
ecilop

это новость ради новости

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ecilop

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ecilop

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ecilop

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ecilop

"...осень позволила продлить сезон дорожных работ"

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"Судя по всему, власти Калуги пока так и не смогли найти деньги, чтобы сделать этот участок Достоевского двухсторонним."

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