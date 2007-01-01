В Калуге возникла неразбериха с остановками

Наша читательница рассказала, что на площади Победы возникла проблема с транспортом.

Из-за ремонта там сделали новую остановку ближе к улице Кирова, но на старом месте тоже уже поставили павильоны, возле которых ждут пассажиры:

- Хочу поделиться, точнее, пожаловаться на общественный транспорт. Сегодня, придя на новую отремонтированную остановку на площадь Победы, я опоздала на работу, т. к. весь муниципальный транспорт (троллейбус 18 и автобусы), движущиеся в сторону ул. Жукова, не останавливались на остановке и проезжали мимо! Оказывается, они останавливаются до сих пор на временной остановке на кольце, а на этой установленной с расписанием номеров транспорта - нет! Нигде никакой информации нет, город по незнанию стоит и ждёт, но все проезжают мимо.

В «Управлении калужского троллейбуса» 3 октября нам сообщили, что пока транспорт останавливается по временной схеме.

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.