В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября

Работы продлятся до конца следующей недели, сообщили в четверг в управлении городского хозяйства.

- Дорога давно нуждалась в ремонте, последний раз ремонтные работы проводились более 14 лет назад, - говорится в комментарии горхозяйства. - За этот период не раз прибегали к поддерживающему ремонту. Но, в связи с большим трафиком движения, покрытие дороги истиралось, образовались большие ямы, что создавало затруднение при передвижении по этой дороге.

Укладывать асфальт там начали 2 октября.

Площадь ремонта составит порядка 5 тысяч кв.м.