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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября

Работы продлятся до конца следующей недели, сообщили в четверг в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
16:48 сегодня
0 164
Фото: горуправа Калуги.
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- Дорога давно нуждалась в ремонте, последний раз ремонтные работы проводились более 14 лет назад, - говорится в комментарии горхозяйства. - За этот период не раз прибегали к поддерживающему ремонту. Но, в связи с большим трафиком движения, покрытие дороги истиралось, образовались большие ямы, что создавало затруднение при передвижении по этой дороге.

Укладывать асфальт там начали 2 октября.

Площадь ремонта составит порядка 5 тысяч кв.м.

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Лента комментариев
maks17

Пробка из-за перекрестков Жукова-Энгельса и Жукова-Горького.Все щемятся, а интервал небольшой и интенсивность в час пик жуткая. Надо на этих перекрестках нанести вафельную разметку и установить камеры.

...
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16:12 сегодня
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maks17

А как же запланированная и обьявленная всенародно ул. Мичурина? На нее же выделены средства

...
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15:53 сегодня
3 1011
mrTJohn

Кто хочет сделать, ищет возможности, кто не хочет - препятствия.

...
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15:32 сегодня
9 1766
ecilop

это новость ради новости

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ecilop

т.е. у "губернатора" буедет еще заместитель ????или кого-то уволят?

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ecilop

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ecilop

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ecilop

"...осень позволила продлить сезон дорожных работ"

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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"Судя по всему, власти Калуги пока так и не смогли найти деньги, чтобы сделать этот участок Достоевского двухсторонним."

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