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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге поменяют асфальт на улицах Кирова, Ленина и Чижевского

Городской голова Дмитрий Денисов 3 октября заявил, что сезон дорожного ремонта продолжается.
Дмитрий Ивьев
10:32 сегодня
0 466
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Помимо трех улиц в центре города, работы пройдут на Чернышевского, Переходной, Киевском проезде, в микрорайоне Куровской.

Уже положили асфальт на улице Карачевской.

- Тёплая и солнечная осень позволила продлить сезон дорожных работ, - прокомментировал Денисов. - Поэтому планируем спокойно и качественно завершить всё, что мы запланировали по ремонту в этом году.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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...
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В Калуге насмерть сбили велосипедиста
11:42 сегодня
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mrTJohn

Живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В министры обороны берут экономистов, в замгубернаторы полковников, в сенаторы охранников. Так что, власть не дает нам никакой надежды на просвет и улучшение жизни.

...
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11:39 сегодня
1 1037
Василёк

а древесину, под шумок, продавать ?

...
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В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
11:22 сегодня
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Провинциал

"Комфортная среда"🤣

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Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:50 сегодня
3 815
mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:25 сегодня
3 815
SergeyKLG

А пробки как были, так и остались!

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
09:52 сегодня
3 815
нико

Да ,медведи есть и такие как ты.)))

...
Статьи, аналитика, репортажи
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09:17 сегодня
2 1969
Meshootka

"Там будут удалять сухие и аварийные посадки". Читай - спилят всё.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
09:01 сегодня
2 766
100proof

Новая разметка наносится в рамках расширения платного парковочного пространства. Скоро запуск. Следите за новостями и обращайте внимание на дорожные знаки.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:55 сегодня
4 2059
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:17 сегодня
4 2059
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
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