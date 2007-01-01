В Калуге поменяют асфальт на улицах Кирова, Ленина и Чижевского
Городской голова Дмитрий Денисов 3 октября заявил, что сезон дорожного ремонта продолжается.
Помимо трех улиц в центре города, работы пройдут на Чернышевского, Переходной, Киевском проезде, в микрорайоне Куровской.
Уже положили асфальт на улице Карачевской.
- Тёплая и солнечная осень позволила продлить сезон дорожных работ, - прокомментировал Денисов. - Поэтому планируем спокойно и качественно завершить всё, что мы запланировали по ремонту в этом году.
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Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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