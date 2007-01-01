В Калуге поменяют асфальт на улицах Кирова, Ленина и Чижевского

Городской голова Дмитрий Денисов 3 октября заявил, что сезон дорожного ремонта продолжается.

Помимо трех улиц в центре города, работы пройдут на Чернышевского, Переходной, Киевском проезде, в микрорайоне Куровской.

Уже положили асфальт на улице Карачевской.

- Тёплая и солнечная осень позволила продлить сезон дорожных работ, - прокомментировал Денисов. - Поэтому планируем спокойно и качественно завершить всё, что мы запланировали по ремонту в этом году.