В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой

Как мы уже рассказывали, на днях в Калуге ликвидировали пешеходные переходы на перекрестке площади Победы и улицы Жукова.

Однако пешеходов об этом предупредить забыли. Многие продолжали ходить между машин по старой памяти, не обращая внимания на отсутствие зебры.

И вот 2 октября после обсуждения на планерке в городской управе переход все-таки обезопасили.

Теперь калужан там встречает сигнальная лента и картонная коробка с надписью: «Прохода нет».

Установить металлическое ограждение чиновники обещают позже.