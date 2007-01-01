В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
Как мы уже рассказывали, на днях в Калуге ликвидировали пешеходные переходы на перекрестке площади Победы и улицы Жукова.
Однако пешеходов об этом предупредить забыли. Многие продолжали ходить между машин по старой памяти, не обращая внимания на отсутствие зебры.
И вот 2 октября после обсуждения на планерке в городской управе переход все-таки обезопасили.
Теперь калужан там встречает сигнальная лента и картонная коробка с надписью: «Прохода нет».
Установить металлическое ограждение чиновники обещают позже.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
Афиша