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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой

Как мы уже рассказывали, на днях в Калуге ликвидировали пешеходные переходы на перекрестке площади Победы и улицы Жукова.
Дмитрий Ивьев
09:46 сегодня
3 821
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Однако пешеходов об этом предупредить забыли. Многие продолжали ходить между машин по старой памяти, не обращая внимания на отсутствие зебры.

И вот 2 октября после обсуждения на планерке в городской управе переход все-таки обезопасили.

Теперь калужан там встречает сигнальная лента и картонная коробка с надписью: «Прохода нет».

Установить металлическое ограждение чиновники обещают позже.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
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mrTJohn

Живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В министры обороны берут экономистов, в замгубернаторы полковников, в сенаторы охранников. Так что, власть не дает нам никакой надежды на просвет и улучшение жизни.

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Василёк

а древесину, под шумок, продавать ?

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Провинциал

"Комфортная среда"🤣

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Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:50 сегодня
3 815
mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:25 сегодня
3 815
SergeyKLG

А пробки как были, так и остались!

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
09:52 сегодня
3 815
нико

Да ,медведи есть и такие как ты.)))

...
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09:01 сегодня
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100proof

Новая разметка наносится в рамках расширения платного парковочного пространства. Скоро запуск. Следите за новостями и обращайте внимание на дорожные знаки.

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4 2059
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

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