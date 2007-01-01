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Авто и транспорт

В Калуге заасфальтировали несколько проездов между домами

Дмитрий Ивьев
12:28 сегодня
0 433
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Работы проведены на Московской, 331-333 и Кибальчича, 11, сообщили 2 октября в Службе единого заказа городского хозяйства.

Также асфальт обновили во дворах на Малоярославецкой, 3 и Дорожной, 15.

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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

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По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

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автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

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реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

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mrTJohn

Англичанка, очевидно.

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Это какая-то аномалия, потому что:

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интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

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megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

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