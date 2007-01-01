В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского

Разметка для диагональной парковки появилась на участке от церкви до улицы Рылеева.

Выделено два места для инвалидов.

С другой стороны улицы машины ставят параллельно проезжей части, поэтому для движения со стороны Плеханова осталась только одна полоса.

Судя по всему, власти Калуги пока так и не смогли найти деньги, чтобы сделать этот участок Достоевского двухсторонним. Об этом шла речь в предыдущие годы после перекрытия улицы Дзержинского. Однако в городской управе заявляли, что на проведение работ нет средств.