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Авто и транспорт

В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме

39-летняя калужанка за рулём машины на улице Королева выехала на встречную полосу, а потом на круговом движении на перекрестке с Баумана и Пушкина поехала не в ту сторону, рассказали 2 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
09:57 сегодня
0 530
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Запись с нарушениями появилась в сети, и на нее обратили внимание полицейские.

Административная статья, по которой составили протокол на водителя, предусматривает штраф до 5000 рублей либо лишения прав на 4-6 месяцев.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 227
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 452
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
4 2183
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
4 2183
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
В Калуге вода размывает Северный обход
10:37 сегодня
1 3998
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Из-под земли на тротуаре там льется большой поток.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге прорвало трубу на улице Телевизионной
10:29 сегодня
1 346
Василёк

ну ты умный такой, барабнщик - должен знать, что на знание пдд проверяют только людей с водительским удостоверением.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
10:18 сегодня
5 1575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

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Общество
2 октября родился генерал Михаил Потапов
10:17 сегодня
2 3882
bmnw

А зачем проплатили 2 одинаковые "новости" с интервалом в 3 часа? Напоминает историю с самокатами, когда подобными новостями бомбили в количестве 3-4 штуки в день. Лучше сразу требуйте полного запрета на передвижение по Калуге без использования автомобиля

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:04 сегодня
4 2183
best85

А то он этот бестолковый проект не видел!)

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
08:41 сегодня
6 5729
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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