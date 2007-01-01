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В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме

Дмитрий Ивьев

39-летняя калужанка за рулём машины на улице Королева выехала на встречную полосу, а потом на круговом движении на перекрестке с Баумана и Пушкина поехала не в ту сторону, рассказали 2 октября в полиции.

Дмитрий Ивьев 530 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники