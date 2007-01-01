Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
Большая пробка образовалась утром в среду, 2 октября.
Подрядчик пилит деревья рядом с областной прокуратурой.
Одна полоса для движения в сторону улицы Ленина перекрыта. В итоге водители вынуждены проезжать узкий участок по одной оставшейся полосе.
Кутузова в сторону Старого Торга стоит от перекрёстка с улицей Беляева. Также затруднено движение на улицах Воскресенской и Первомайской.
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