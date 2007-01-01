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Новость дня Авто и транспорт

Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев

Большая пробка образовалась утром в среду, 2 октября.
Дмитрий Ивьев
08:37 сегодня
1 455
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Подрядчик пилит деревья рядом с областной прокуратурой.

Одна полоса для движения в сторону улицы Ленина перекрыта. В итоге водители вынуждены проезжать узкий участок по одной оставшейся полосе.

Кутузова в сторону Старого Торга стоит от перекрёстка с улицей Беляева. Также затруднено движение на улицах Воскресенской и Первомайской.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 227
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 452
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
4 2183
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
4 2183
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
В Калуге вода размывает Северный обход
10:37 сегодня
1 3998
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Из-под земли на тротуаре там льется большой поток.

...
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В Калуге прорвало трубу на улице Телевизионной
10:29 сегодня
1 346
Василёк

ну ты умный такой, барабнщик - должен знать, что на знание пдд проверяют только людей с водительским удостоверением.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
10:18 сегодня
5 1575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

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Общество
2 октября родился генерал Михаил Потапов
10:17 сегодня
2 3882
bmnw

А зачем проплатили 2 одинаковые "новости" с интервалом в 3 часа? Напоминает историю с самокатами, когда подобными новостями бомбили в количестве 3-4 штуки в день. Лучше сразу требуйте полного запрета на передвижение по Калуге без использования автомобиля

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:04 сегодня
4 2183
best85

А то он этот бестолковый проект не видел!)

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
08:41 сегодня
6 5729
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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