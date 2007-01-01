В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе

Как мы уже рассказывали, зебры убрали на пересечении площади Победы и улицы Жукова.

Это произошло ещё на выходных, но уже третьи сутки, как никаких предупреждающих знаков там не появилось.

Пешеходы же продолжают идти по привычке. А водители уже начали проезжать участок быстрее, видя, что перехода нет. Все в итоге может привести к жертвам среди пешеходов и разбитой жизни у водителя, который собьет человека.

Во вторник, 1 октября, наличие проблемы признали в городской управе. Эту тему обсудили на планерке.

Первый заместитель городского головы Александр Серяков заявил, что материалы для установки ограждения закупаются. Он также предположил, что «может быть, временными конструкциями и информационными знаками обратим внимание калужан, что схема движения изменилась».

Городской голова Дмитрий Денисов также предложил обратиться в ГАИ, чтобы у площади дежурил экипаж.

Но по состоянию на вечер 1 октября ничего не поменялось.