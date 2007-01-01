В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
Это произошло ещё на выходных, но уже третьи сутки, как никаких предупреждающих знаков там не появилось.
Пешеходы же продолжают идти по привычке. А водители уже начали проезжать участок быстрее, видя, что перехода нет. Все в итоге может привести к жертвам среди пешеходов и разбитой жизни у водителя, который собьет человека.
Во вторник, 1 октября, наличие проблемы признали в городской управе. Эту тему обсудили на планерке.
Первый заместитель городского головы Александр Серяков заявил, что материалы для установки ограждения закупаются. Он также предположил, что «может быть, временными конструкциями и информационными знаками обратим внимание калужан, что схема движения изменилась».
Городской голова Дмитрий Денисов также предложил обратиться в ГАИ, чтобы у площади дежурил экипаж.
Но по состоянию на вечер 1 октября ничего не поменялось.