В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы

Работы там должны были завершить до 1 августа, но пока рабочие продолжают перекладывать плитку.

Сейчас для пешеходов ограничено движение на участке между улицами Кирова и сквером Защитников Отечества.

Рядом со сквером лежит знак, запрещающий движение людей. Но пешеходы всё равно передвигаются - ближе к домам.

Ранее в городской управе рассказывали, что в дальнейшем плитку будут менять на последнем оставшемся участке – между сквером Защитников Отечества и улицей Жукова. Остановку общественного транспорта оттуда собираются на время перенести ближе к улице Кирова.