+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы

Работы там должны были завершить до 1 августа, но пока рабочие продолжают перекладывать плитку.
Дмитрий Ивьев
15:48 сегодня
1 849
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сейчас для пешеходов ограничено движение на участке между улицами Кирова и сквером Защитников Отечества.

Рядом со сквером лежит знак, запрещающий движение людей. Но пешеходы всё равно передвигаются - ближе к домам.

Ранее в городской управе рассказывали, что в дальнейшем плитку будут менять на последнем оставшемся участке – между сквером Защитников Отечества и улицей Жукова. Остановку общественного транспорта оттуда собираются на время перенести ближе к улице Кирова.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
18 оценили
22%
0%
0%
6%
6%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Белый Орёл

Может что-то в консерватории подправить?

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:48 сегодня
4 1397
SergeyKLG

Кто нибудь ответит за это?

...
Авто и транспорт
В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы
16:29 сегодня
1 835
bmnw

Пробки не уменьшились после уничтожения пешеходной инфраструктуры?... И такое бывает, оказывается? Думаю, нужно сделать запрет на появление на улице без автомобиля в радиусе 500 метров от этого места, тогда точно "всё поедет"

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
15:34 сегодня
5 4473
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 Как то скупо описан этот "объект культурного наследия".

...
Общество
Сельская усадьба Барыкова в Бабынинском районе станет объектом культурного наследия регионального значения
14:26 сегодня
1 497
Белый Орёл

Как обычно, ничего не меняется, как мозгов не было так и нет

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
14:14 сегодня
5 4473
ajax

Коммент, достойный отдельной статьи! Как обычно. Берите пример!

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:13 сегодня
5 999
Jaromir

На счёт вина это вопрос, не слышал такого. А вот "А теперь из-за этого "Почетного гражданина Калуги", власти третируют бедную женщину, которой выпало "счастье" содержать этот никчёмный "мемориал" за свой счёт." - реально справедливо.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:07 сегодня
5 999
Jaromir

Не большая ошибка. В доме постоянно живут. Ставни закрыты по причине того, что постоянно кто-то лезет туда по ночам и не только.

...
Общество
Дом Булата Окуджавы в Калуге сохранил статус памятника
12:05 сегодня
5 999
sozimov2016

Подземные переходы? Не, не знаем. Это только на Гагарина можно сделать такой арт-объект для художников и вандалов. А в центре города никак.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
12:01 сегодня
5 4473
SergeyKLG

Ничего не изменится. Пробки там останутся. Зато более опасным станет переход возле сквера интернационалистов.

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
11:25 сегодня
5 4473
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6ImZ4WXlNSDVNTWd2S01YZ0NmMEtabkE9PSIsInZhbHVlIjoiMzFQOTFkRFJMNU1sQU0za2I4V2wyTW40Nlh5dy94V3dXU1JQODNqTkhPZHRjN0VnZHRHenBUeU9OSjBtVlZBZUVLL3Joa3oxK3g3c25aQ1NsbDR1M2tzdEo2NUovMGpOeHIxekt3VmN2ejNYRkJwdERwNDlzRFNYN1djMko3OXI2TUlwV0YwdjRLMkFyS0NDR3crNUU0WUlXbjlmS2xMbzRWbEhDU3dXc05zWVIySUdwOXFvcWh0VkFsR1hheFdJeHFIVW8zWU5DVTd0VGNNaHM4cG54L0I2N29wNThvNzZ4MTNRNTEzVkp4a3JPbW1Hd3N6L1ZjU0NybTFHa09Ia2xxZmxla3gzd21pZHQyakVDRllUbDU5eWJyTm9SVk8rL0w0MzBkbnMycjVYV0RHK3llY0Fhb0VoM3k3Nzl4VG5LMnhSMG5JZUlZVDJBTmU2a0hYS05lS1pKVjhMT3UxNWlVLzNUeXZtb3E1bkt1S293UGtYNkZFNWtmdGw5czF3dEEvaWVpSmc4ZmR6aDZwV0luYmd6aHMwTVhVdndmSmQveldOT2U0WTh3SGRYTXZQalJTWUZFWTlsb2NoQll3UHBoWVFPa0lWSFI3RjlrQWIvNmx1TnYxSUFUSjJoVFlvdm9mVzFSMVd3cmxEYk5IVnpsWlBiMCtvelI1Z1lJQ005elBwTENVWWFtd1dTR3pXa1lsMzlUb3dPMTFEYnErcmNiKzhwVVZFM0dsZnY0cHNaY1dGZWEzN3NUbjR5WnFPVk1MdGluSm5kYVQwUFVsTW9hZmNucjU4U05VLzZEQXlkSTRGbzlPc2dmQWpGd0NTVENCNG1XM245Z3QwZC9ueSIsIm1hYyI6Ijg3MTk5MDk1ZDQyNTJhZGVmMDNjNzQwYjI4NGYyODY2MjkzYmIxY2U1OTNjZjcyNGRlN2FhYTM4YzRkMWVkM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkJyT0M4czl6anY0dkJzVTgwUnN4SVE9PSIsInZhbHVlIjoiMU9SU25pOEZlbHVSZ1MyN29BcWVobHQxWDVYSkxLNjZiT3FDQ01pSmhDTjhlNUVCWkliOXZPT2dBQmd5WWcxWmNoNlIyL1Y0UjVJUzdRdDJFTmhmV21rWklUZEg5OEFhVjMxNURLYUtaeC9ZUTJzUUIvSkpxaXd5bmliUzhrRGFIS2lJUGxuT3RmMlNMOTJ6R1hNY1lFS0FGUFc5dHp2dHZpRTU0S1BTaTlBSEhFbFQyam9Dek14TkRXSmJpMFlRTlViMFJRcUZ3S2tFRW1TMWdHMDBLKzlEeGNJWW1Rd1dZSEl0MVpPSjJNeEl3cHJ3bVdxWURFZW1EOHVBZUgwcm5jVzFDb3VFN2hJUWVJMDFIWWtJSS81Sm1hOXlia3lvUEx4azBibEFWM2Nvc01oc1d3RXhyc3RsQ2pnL1RCYVVSb2VzTGtoOHhSUTZHUmk5QUZoM0RZZTVvUCtITlNWdVpuU1NxU1FTVFExa1Z5NDl2TnNYRXozL3hzRjJPMlRjcDBVL1hKTDhKWm9LSi9yYmMyNS9MK1MwYkQrOGdTaUx2ejhReVZQVmdCWm5qbGVKa0NYOC9PUlowczlzaGltZCIsIm1hYyI6IjhiZjc3ZmI1ZmJjZWQ5MDc1NmJkYWNlMWUyMTFlYzYzMzA2OWM3NDU3MjU1YTY2YTEzNGI3Mjc0OTUzMGYyYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+