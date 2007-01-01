В Калуге закрыли для пешеходов тротуар на площади Победы
Работы там должны были завершить до 1 августа, но пока рабочие продолжают перекладывать плитку.
Сейчас для пешеходов ограничено движение на участке между улицами Кирова и сквером Защитников Отечества.
Рядом со сквером лежит знак, запрещающий движение людей. Но пешеходы всё равно передвигаются - ближе к домам.
Ранее в городской управе рассказывали, что в дальнейшем плитку будут менять на последнем оставшемся участке – между сквером Защитников Отечества и улицей Жукова. Остановку общественного транспорта оттуда собираются на время перенести ближе к улице Кирова.
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