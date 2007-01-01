Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
Теперь с самой площади нельзя в этом месте выйти, а Жукова нужно пересекать на перекрестке с Энгельса.
Однако рабочие, убравшие знаки перехода, совсем не подумали о том, что люди дальше будут идти в этом месте по привычке. Ограждение там не появилось. Каких-либо ярких предупреждающих табличек – тоже.
В итоге хотели сделать безопаснее, а получилось наоборот. Пешеходы идут по памяти, некоторые водители их пропускают. Но если кто-то едет там первый раз, он может и не заметить человека.
В городской управе 30 сентября заявили, что в ближайшее время планируется установить ограждение. Каких-либо точных сроков чиновники не назвали.
Самое смешное, что пробки на этом участке сохранились даже без перехода.
Напомним, работы на площади Победы должны были завершить до 1 августа. Но, по последним данным городской управы, подрядчик может успеть к середине октября.