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Авто и транспорт

В Калуге просят организовать дополнительные остановки в центре города

На нынешнюю ситуацию пожаловалась 30 сентября пассажирка автобуса «Калуга-1 - Воскресенское».
Дмитрий Ивьев
15:26 сегодня
0 544
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Сейчас автобус останавливается возле филармонии, а дальше только на площади Победы.

- Почему нет остановки автобуса в центре? – задаётся вопросом женщина.

- К сожалению, дополнительный остановочный пункт на участке от концертного зала до пл. Победы невозможно организовать без реконструкции дороги, - заявили в ответ в городской управе. - Пока такие мероприятия не планируются.

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