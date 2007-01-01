В Калуге просят организовать дополнительные остановки в центре города

На нынешнюю ситуацию пожаловалась 30 сентября пассажирка автобуса «Калуга-1 - Воскресенское».

Сейчас автобус останавливается возле филармонии, а дальше только на площади Победы.

- Почему нет остановки автобуса в центре? – задаётся вопросом женщина.

- К сожалению, дополнительный остановочный пункт на участке от концертного зала до пл. Победы невозможно организовать без реконструкции дороги, - заявили в ответ в городской управе. - Пока такие мероприятия не планируются.