За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 33 750 нарушений
Данные за период с 20 по 26 сентября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость – 24 433 раза.
Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 7559 раз.
Не пристегивались ремнями безопасности – 1 872 раза.
Останавливались и парковались в неположенном месте – 385 раз.
Выезжали на встречную полосу – 269 раз.
Не пропускали пешеходов – 229 раз.
Ехали по обочине – три раза.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша