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В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком

Дмитрий Ивьев

Знаки появились на улицах Королёва и Баумана в районе пересечения этих улиц.

Дмитрий Ивьев 156 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники