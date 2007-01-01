+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
Новость дня Авто и транспорт

Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области

До нашего региона продлят Московский центральный диаметр (МЦД), рассказал 27 сентября мэр Москвы в рамках Российской энергетической недели.
Дмитрий Ивьев
15:27 сегодня
1 1881
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Также МЦД должны дотянуться до Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

- Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться, - приводит слова Сергея Собянина ТАСС.

Каких-либо конкретных сроков он не назвал.

На данный момент МЦД-4 до ходит до Апрелевки в Московской области. От неё до Балабаново ещё около 50 километров.

Новости по тегу
транспорт железная дорога
Лента настроения
11 оценили
18%
0%
55%
9%
0%
18%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

И что не так я сказал?!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 сегодня
6 3578
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
15:48 сегодня
1 1850
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 сегодня
2 1020
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:39 сегодня
5 1089
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 сегодня
2 564
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 сегодня
5 1089
Василёк

откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
14:02 сегодня
2 564
Василёк

ну я же говорил. теперь можно и расслабиться..

...
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области
13:56 сегодня
1 735
Василёк

жемчужина хорошо получилась на фотографии. так и хочется сережки жене из такой сделать. Еще, кстати, интресный вопрос: куда ушли эти тонны древесины, заботливо освободив центр города для "новых деревьев" ?

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
13:54 сегодня
5 1089
Bungee

В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке

...
Криминал
В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке
13:25 сегодня
1 851
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6IjlHYUpXMHlIblk4TEpuVHhHU2dydkE9PSIsInZhbHVlIjoiaG1vKzhPSHdXYlMxSXFrN05SODAxU3hVQitLeFpydUxPMGgwMGMrV1FwdTJ6VElLekt4ZmNnd1NNVTZQNUJydG83S1hhbHhMWWpqcktTdm1RK2VsRjRNOXc3SGRUdTFvWDU0akc1dXIydWErbTh2RktaOVgwemZvUFpJeEpVc2oxaU55VmFqSXJuVnBrVFZkT2N3WVZJUFhtVm44VkJ3TUI5NUt3OGNmTFNGczRhZDVkcHNpWWkxOEZzVHVhOTJCVFQ3cE04UEdpY2haU2V6RU1qeVNqaC9nSFRvRmE0STRJdnVrTHFYeHZLVms5ajhxZkNnVmJ0aThrUHByc2JGZFlzSkVRNlhOcjdDSjZIelpzb1NuRENBcDJubXJ1UkdaOHBRRVN6UnlOSkFCQ3NlRWd2UkI0clY0VFpyR3Z2Tno1blFnRk5WWHNxT2NwdGxWQXFhcnZvZENCR1MwNXVNZUlMeTE3ZWE2b0FkZklPR0pYQU15aFdGRGd3ZEpLRFplVjJPQjRUZG04d0xRSGNoZ1h2R3Rod0xIVS9YTGJGZHI5NUpzUEdwNHZ4MElFMXR2eFV2Sk1DcnlLWGFGMlNEc0NsZXF0TUQyM2VsTnNiclhUZVMxc2F0Umk0TU0xWTFiWUxoMC9GVWs4V1p5NjFBRnlkWVBMVG5vTEhaWjdLR29xelFjU1BZWG5Pc0ZlSU1ZeVZGRzU3bTZaQmNWeWtrWjRlNSs1RWxmSFVER21rRWVhaS92dTRtRWdaOWxycmN0bytJaythQWVjRk1RYks4VzRqMGRkeHo4WE1OR3d2Z3JEemhQWlVKU042amRPcVdvQkJjd0JzeU81NitqVU9COCIsIm1hYyI6IjFlYWI2Y2ZkMWQ5YzAxMjY3ZTQwMmMyZTdjYWNhMThkNGJjMGRmYzI5Y2JlZTAwZDc5MzhhZThmMmMzZjU2M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ijg5NTZHQTJ3S0U5R3ZHSWFScjFWWVE9PSIsInZhbHVlIjoiUDA5OGNIRE9CWVpERWkrNjQvWVNVK1dUblYvQkVOd0RrcjdQd05mUUxINzRsSW83TjA3ZWxlREgyWVEwS3huTkpyU3ZrNkoyN3h2d2RseVVsMDBndTgralU4cEhST3R2VzVVc0lTR3FnSk8wMzdhdlZwS2dSRTBCMldBaTJnbm9vSjI4UWFCejN1Nm9acEdUQUxlaGRmMzFnbTRBeDlRdncxWlRsYmZPcjE5VVpsK0xhUGd6UENVaFNMdWNvTEx4WVlTSEpnVnZoZjhOa2pJcXl5SlBIaUF6MkJwVU1JU0lVcUU3Z2l4SXhGVC9mQkdTbjAwM2U5aTJPSWF4T0JjOElJVnhJVjAva1VTVk1rOGlMUGtaa1Z6YWIrM0NEY0lKM2FwcUZ6YTRaWm1nQ1RVdEZmdGRIYkIzeS9PQjZMS3FwRlhENjNZSXhldEFDQjRyRkFya1NtVCtYU3lMZmtVbEl0bE1oTHdDNXlOREd5alZXUFgybFVGdmxPeEpnNVlGSWhVeVRmSjB5UDlEU0E5RzRVdExhN2RzN2kxb0o0RnJpSlpkbjlKd0k2YjhiQnV1QWFZL1hYaHY0bUNkSnlQSSIsIm1hYyI6IjM2NGZmZTE0MmU3NmU0ZDY5M2QwZTZkYmU3ZThkZDIxY2U2YzJmYzlkM2M0ODk5MDU1YmEyMjE1YWM3YjU5NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+