Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области

До нашего региона продлят Московский центральный диаметр (МЦД), рассказал 27 сентября мэр Москвы в рамках Российской энергетической недели.

Также МЦД должны дотянуться до Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

- Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться, - приводит слова Сергея Собянина ТАСС.

Каких-либо конкретных сроков он не назвал.

На данный момент МЦД-4 до ходит до Апрелевки в Московской области. От неё до Балабаново ещё около 50 километров.