Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
До нашего региона продлят Московский центральный диаметр (МЦД), рассказал 27 сентября мэр Москвы в рамках Российской энергетической недели.
Также МЦД должны дотянуться до Смоленской, Тульской и Ярославской областей.
- Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться, - приводит слова Сергея Собянина ТАСС.
Каких-либо конкретных сроков он не назвал.
На данный момент МЦД-4 до ходит до Апрелевки в Московской области. От неё до Балабаново ещё около 50 километров.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....
Афиша