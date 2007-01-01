Пьяную калужанку задержали за рулём в Курске

34-летняя женщина ехала на «Пежо», когда её остановили инспекторы ДПС.

От освидетельствования жительница Калуги отказалась, тем самым признав вину, рассказали 26 сентября в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

На заседание суда женщина также не явилась.

Её заочно оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также калужанке запрещено садиться за руль в течение полутора лет.