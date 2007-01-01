Пьяную калужанку задержали за рулём в Курске
34-летняя женщина ехала на «Пежо», когда её остановили инспекторы ДПС.
От освидетельствования жительница Калуги отказалась, тем самым признав вину, рассказали 26 сентября в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
На заседание суда женщина также не явилась.
Её заочно оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также калужанке запрещено садиться за руль в течение полутора лет.
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