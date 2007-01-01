+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Пьяную калужанку задержали за рулём в Курске
Авто и транспорт

Пьяную калужанку задержали за рулём в Курске

34-летняя женщина ехала на «Пежо», когда её остановили инспекторы ДПС.
Дмитрий Ивьев
09:21 сегодня
0 535
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

От освидетельствования жительница Калуги отказалась, тем самым признав вину, рассказали 26 сентября в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

На заседание суда женщина также не явилась.

Её заочно оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также калужанке запрещено садиться за руль в течение полутора лет.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

Если мне не изменяет память, То "Кремлевское" - это спред, а никак не масло. Учите мат.часть, товарищ!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
09:56 сегодня
4 3251
VGA

Так что пройдет?

...
Общество
Флешмоб ко Всемирному дню туризма пройдёт в Калужской области
07:04 сегодня
1 483
ILR

Такое ощущение, что вся редакция вчера "гуляла" - одна статья, интересней другой.

...
Авто и транспорт
В Калужской области ремонтируют дороги к достопримечательностям
06:39 сегодня
1 734
ILR

Статья вообще о чём???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
06:35 сегодня
1 952
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дожили. Придётся переходить на дешёвое "элитное" масло "Кремлёвское", которое по своей сути есть пальмовый маргарин.😡

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
17:32 26.09
4 3251
elisei

Бедная мать,когда узнает что ее ребенка нету(судя что она в реанимации..Мягких облачков малышу...Вся жизнь впереди была,а из за одного......теперь не будет нечего.Сажать лет на 20 надо минимум

...
Происшествия
Сбитая в Людиново женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии
17:25 26.09
1 1311
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 26.09
4 3251
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 26.09
4 3251
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 26.09
4 1350
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
Происшествия
После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие
14:34 26.09
1 1376
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6Ikt3QVNqOWRFa1RuUTdwMUIxcmc5WFE9PSIsInZhbHVlIjoiM21hb2ZoZXVGSElJZ3pyWkRMTHZ6Nk56V00wZXRDZHBpVWpIZm9xYVljTDFQYzhpM0hZZ0N5VGpYamk0L1IvMGUwR1AralR2MlBOQkU4aEFwOHp2Zm9FclBLL1c2S3ZKc3g4ZllyTmc4TGN0eldqb2wwNFJ1WlpCUm05MEdLczU2ZndjcFQvR09Idk5DWW55TmE1QVV6Y2tTdVZiWWwvbGhZWnhUSk9GVWZVc1hsTmVTU3JzS1I4dUhUYUUvVERJeUZSNlZGdHpGYTZMQlFONmV4WDJjZUFtcjlKcjVaVFJvanZxKzd1eFlUb0FWc1QxZldDdTJ1YTdKYW1yL0tDRmZ2MW9vSzlHZ0pXN0tXSFFlRTlHMDdjK3ZzN0F6eE1NUWoyNzVzdE9aSGQ2L2VjUW9WRGd2Y29uK0ZsU0FRUmlWNGt3NzgyU1hMdHppcW0vbWdiTFJMby9Ia09hVy8wMzYrNXIxMFpqcVRnenhFWXh3RzNaTmhGeVlKbHVuTnRrdDlhaUlqeEhpWlZ3akh2UlN6M3dUSUNEVFd3VE5udmx2NVBFelB3ZkFRUGhKdFVyUzlhckR2Z0E2MXBxcnI3MUdzRlo2cmFVMmY2L0plNkY1d3JTemxOcmVZU2tKSnFFQi91cnFLbG12Sm1VQlBTa2ZHenUyd3V1a2svTERWeUN6Lzk4TlNqYkxaaE9OUWVXRHBPMmowVnQrejVOYWRYUVBSMUt4VythNk9YYXBYcUZpNEh4RGVZaGFKcEdJUFQ2Z2t1M3VlYjJDaVN0b1cxaGEzN1VDRDRCSzByM1YycmpSVkFhOG1pTHdreENVY1Q2SXpLU3BKVlZWenhpRVhPeiIsIm1hYyI6ImIyNDQ4MmJmNDk1NTIzZDU1YjAzOWFjYThiZGRiNjI3ZTliYWUwNDVlOWVlMDEwMmQ0ZTZhZDYwMmNhNGI5NGEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkNlaHM3Z3dMMmIreEpaaDNValJCc0E9PSIsInZhbHVlIjoiNlFQRWRLSUpRdGlWYnEzSWtEZ0ZzN3ZQWWdIVGNxMlpacW1sdWIrMTA3WTN6Q0grU1pwVUlVMHVkMHE2MDdhOTc4RGt0bnROSk1OYnhIcFBBRTFNU0VoRXdKaU9pRzJDTFZISWdaVlpHOGJ0VmthMGFjakswekVJOWtJQkVlZHB0RVFVUzI5MUNZcmhCYjhRNWlUTElnbkNReEtSd2RmRi9sOVBGQXF5dWtHUG00TFdxQVB5amp0ekZTaTArR1lYSlV3TlFid2VrSVU1L1pMb1E1d3E2WkRKTlh0MDYzcnVyaTMzZWIrSTZGcmtsYUN3WUV3NGdSUEVWOEcvakFHTGpPTnpiWjR1b3BXV3g0bk9GSnhRYjZ2RER0WHBOMWdIcW5hUTlJaTcyOFZBZXhpd1M3MmdYL3B1b3RxWTJyTkN2c2xXaitwK0FpVWVOREhhWjZMWGFSd0VnWGR5UllRaWxUcnQ0WHRNOHpUbmkvSjNDSGplUDUrQTRJbVU5N3g3cEtPaHpFbkZyNmt1WTdpRmMwYWlBa2tkcldLQWgwMXpjUXJwaGRxYkk2dDE4VnpOaFBrREsxVi93Q0xIQzIwbSIsIm1hYyI6ImM3OTgzNzczZjZkMzI1ODc0OWJkOTQzOThlM2JmMjBhMDY1NTllMzQyNmE4ZjZhYTU1ZGYxNTUxZGMwNThiNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+