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В Калуге изменился маршрут автобуса №29

Дмитрий Ивьев

С 28 сентября он следует по улице Павла Ягужинского, не заезжая на кольцо у «Веснушек».

Дмитрий Ивьев 236 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники