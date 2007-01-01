В Калуге изменился маршрут автобуса №29
С 28 сентября он следует по улице Павла Ягужинского, не заезжая на кольцо у «Веснушек».
Ранее жители Правобережья жаловались на переполненные автобусы на 29-м маршруте.
По новой схеме круг сократиться на полтора километра. Автобусы в «Кошелев» должны приезжать немного чаще.
Жителям «Веснушек» городские власти посоветовали пользоваться автобусами №4, 25, 72 и троллейбусами №18.
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Лента комментариев
Питоша
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...
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