В Калуге обсуждают запуск авиарейсов в Махачкалу и Баку
Это один из основных перевозчиков, работающих в калужском аэропорту.
Как рассказал Шапша, сейчас обсуждается расширение географии полётов. В частности, могут появиться рейсы Калуга – Баку и Калуга – Махачкала.
В 2024 году пассажиропоток в калужском аэропорту вырос на 40%.
Также Шапша обсудил с руководством «Азимута» проблему задержек рейсов.
- Людям это доставляет неудобства, - заявил глава региона. - Договорились с руководством компании о мерах по устранению таких сбоев.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....