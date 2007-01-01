В Калуге обсуждают запуск авиарейсов в Махачкалу и Баку

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в четверг, 26 сентября, провёл рабочую встречу с представителями авиакомпании «Азимут».

Это один из основных перевозчиков, работающих в калужском аэропорту.

Как рассказал Шапша, сейчас обсуждается расширение географии полётов. В частности, могут появиться рейсы Калуга – Баку и Калуга – Махачкала.

В 2024 году пассажиропоток в калужском аэропорту вырос на 40%.

Также Шапша обсудил с руководством «Азимута» проблему задержек рейсов.

- Людям это доставляет неудобства, - заявил глава региона. - Договорились с руководством компании о мерах по устранению таких сбоев.