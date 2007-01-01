В Калужской области ремонтируют дороги к достопримечательностям
В этом году приводятся в порядок 138 километров дорог в 15 районах. Многие из них ведут к туристическим местам.
В Кондрово отремонтировали проспект Труда, дорогу от Пронина до Кооперативной, где находится краеведческий музей.
В Калуге работы идут на площади Победы.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....