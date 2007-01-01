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Авто и транспорт

В Калужской области ремонтируют дороги к достопримечательностям

О ходе работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в четверг, 26 сентября, рассказали в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
11:35 сегодня
0 377
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В этом году приводятся в порядок 138 километров дорог в 15 районах. Многие из них ведут к туристическим местам.

В Кондрово отремонтировали проспект Труда, дорогу от Пронина до Кооперативной, где находится краеведческий музей. 

В Калуге работы идут на площади Победы.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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проворовался ?

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14:27 сегодня
2 8054
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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Василёк

и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

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а главное "нахрена"

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3 1764
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

...
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рисунки на стенах выглядят как "добро пожаловать в совок". За что вы так к детям ?

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