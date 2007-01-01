В Калужской области ремонтируют дороги к достопримечательностям

О ходе работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в четверг, 26 сентября, рассказали в правительстве региона.

В этом году приводятся в порядок 138 километров дорог в 15 районах. Многие из них ведут к туристическим местам.

В Кондрово отремонтировали проспект Труда, дорогу от Пронина до Кооперативной, где находится краеведческий музей.

В Калуге работы идут на площади Победы.