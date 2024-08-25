158 Фото: горуправа Калуги.

В Калуге перекроют Старичков переулок

Дмитрий Ивьев

Проезд там будет закрыт сегодня с полуночи до 6 утра четверга, 27 сентября.

Дмитрий Ивьев 158 Фото: горуправа Калуги. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники