В Калуге маршрут автобуса №29 изменится с 28 сентября

Он перестанет заезжать в «Веснушки», а будет ездить в «Кошелев» и обратно по улице Павла Ягужинского, сообщили в среду в управлении городского хозяйства.

Этого сделано после жалоб пассажиров на переполненность 29-го.

- Дело в том, что кольцо, которое делают автобусы маршрута № 29л до р-на Веснушки удлиняет ход следования маршрута почти на 1,5 километра, - заявили в горуправе. - Откорректировав схему движения и пустив автобусы в оба направления по ул. Павла Ягужинского позволит: во первых, сократить интервал движения транспорта, во вторых, исключить наполняемость транспорта в 100% загрузки, и в третьих, обеспечить его бесперебойную работу, особенно в зимний период, так как дорожные условия ул. Андрея Алешина на участке от ул. Братьев Луканиных до ул. Фомушина (ширина проезжей части, запаркованность, сужение дороги перед выездом на ул. Фомушина) не позволяют осуществлять качественные перевозки пассажиров. Жителям «Веснушек» посоветовали ездить на маршрутах № 4л, 25л, 72 л и 18, а до вокзала добираться с пересадкой.

С 28 сентября автобус будет ездить по-новому в тестовом режиме, останавливаясь на всех остановках по пути следования.