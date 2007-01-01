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За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 34 537 нарушений

Дмитрий Ивьев

Данные за период с 13 по 19 сентября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.

Дмитрий Ивьев 241 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники