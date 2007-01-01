За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 34 537 нарушений
Данные за период с 13 по 19 сентября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Чаще всего водители превышали скорость – 23 027 раз.
Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 7722 раза.
Не пристегивались ремнями безопасности – 3 012 раз.
Останавливались и парковались в неположенном месте – 434 раза.
Выезжали на встречную полосу – 165 раз.
Не пропускали пешеходов – 171 раз.
Ехали по обочине – шесть раз.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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