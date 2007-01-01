+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 34 537 нарушений
Авто и транспорт

За неделю дорожные камеры зафиксировали на калужских дорогах 34 537 нарушений

Данные за период с 13 по 19 сентября в понедельник опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Дмитрий Ивьев
10:25 сегодня
0 241
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Чаще всего водители превышали скорость – 23 027 раз.

Также автомобилисты нарушали правила проезда перекрестков – 7722 раза.

Не пристегивались ремнями безопасности – 3 012 раз.

Останавливались и парковались в неположенном месте – 434 раза.

Выезжали на встречную полосу – 165 раз.

Не пропускали пешеходов – 171 раз.

Ехали по обочине – шесть раз.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mik27

Тут сбитых людей не считают.

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
13:02 сегодня
3 713
ajax

мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:42 сегодня
3 713
Сергей Гончаров

Лучше бы действительно сухие деревья убрали. Которые в любой момент могут упасть, особенно от сильного ветра. За домом по улице Товарной, 11 таких деревьев больше десятка. И никому не надо.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев
12:39 сегодня
2 1391
ajax

Снос - решение проблемы? Может, и десяток домов в округе, ибо,... Только - радикальные меры? Зажрались совсем, что ли?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге просят снести заброшенный дом
12:39 сегодня
1 632
ajax

Не понял, а зачем спилили лиственницы и ели??????????? Заставь дурака...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Я спросил у ясеня: узкотелая златка погубила в Калуге 6500 деревьев
12:29 сегодня
2 1391
Александр KU

Почему не вводиться ограничение скорости автомобилей в городе? Или запрещают только то чем не пользуются? Сколько ещё нужно сбитых людей?

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
12:04 сегодня
3 713
ILR

Опять ветки фигурируют и крупногабаритный мусор.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
10:50 сегодня
2 1306
Александр KU

И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
10:10 сегодня
3 2253
йЮкея

Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге появилась первая камера возле мусорных контейнеров
09:51 сегодня
2 1306
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Всё уже украдено, снято до вас...

...
Авто и транспорт
В центре Калуги перекрыли движение из-за съемок фильма
09:11 сегодня
3 1810
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjZlcnh5c3RSOVd5K1JodWNEQTAyWVE9PSIsInZhbHVlIjoiVkJmdzMvNjlITU5IYjg5VTczUVl6SDNVa2hGcTB5elVDb0g2dk5iSmVVTDVnbnFuQ0NGT1BMY2F5d2JIdW9GbEhSTzhLa1B2M3hTRHhVTU4rY3NBeUFPZ2NieEtwSmx2enlZZFpJNGJrazlrUjVZZU1kcmd2eVhDSlozN0JBWUlvWGFhUjl5dzcvZWNJUy9TSjRWQUV4b3RsQmgzaVIxa3JpbGlTTFFYVlNGUXlWNitvc2w4UUlWZHM2bVUySkFRbllHYWlJZXFJaXRNdUpObHNSSElmM0tHTkhobzVZdlZzeUdLQVdFN250QktrTlZUQmM2MEZOTlg5Tng0UWt4dkwvTkF2UDJkejZrbHJFLzJ3dFc3cGFYeS96QVBUb1IxcWNVeGxYOUdaZThnN0YvcVNXclFpZ2RNTGJyVDVSWlRvdllTSHdjZGhCL09iLzNjNVBVQmloV3FoZVg3UkNEUzFob3JKT3drak1JZStnNDV1YWQ3MjUxR2xrL2o3dUtaMXZ2TGZucDIvQnVSR0dSYUZPb3kwSGVRY05tS3pPbnFKdDhnTGRuNnhkY1V2UkhQdHFhWjRaZmVML2lteU9BQi9XWXc2VGZRRE1wak9xaVhiRUN4MFc4NTU3dmQvdy9sSm1FNWd0c3BSZ1NRK01ieVpMcnBreUFNOU9WdkZtOXNFaVY2MU5pdzRZYXVjUElha3ZBRG5sV29TbW04SWZGTWlvT3dBZkJKQnl4aGNMSUZWY3laNzd1WWdTamZQQnFJWGNEZlFQY2JwQmREcVZHR2QrTjdkRTMxcHdTRTlWUWYxaUhEbnNkQUVEWWlOVjFiQzc5d3NmK1JYdkkyckF5aiIsIm1hYyI6ImUwYTQ3NGRkYWFjNDk2YWFjMDdjYmMxODkyNzNiY2FjNjI5N2RmYjIzN2ExMTFlY2FiNjA4NzU4NWU4NmM2MTIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImpWTDFCMGFTd2Z3Z2dERWxwcDJYSFE9PSIsInZhbHVlIjoiRTFBTTF4cFhaMWlYNlRJRVU0VlNmeFhyNmhSQll0RlUrdG81QThGQTB5YnN3Um1UNEV5K3ltd2xSRCtsNmd3MzJWV3l1Y0tjMlBEVTdKdlNWZWlJTkpHT21BQjVUK0g4VWF0YThZQ2U4R1JyeE9hZzJvM1M0dmJYaG0wR21OWjlOS0pYTnd4RXI4TGlxZFZpNUFXWXV4cnVGdEtRVHJEcDMyVVpGaDcrNVpJOHZ3dUJTTVcyS1cyQm8rQ0FTUExJc2NrL0E5U2RLOG5vTU5yOVIwUkRUVk9Tek1BNkwzakFseUwxLzhoNG9CVHpxcEZ6eXhrd0QyNmFiRFc3bmdkM1VtRHJJd0JXNk9odmoyVHhXNjRIbXd1RHRacEhRRU03dFFlaG0wbkFkSFJCQlVsRlRvTzE5c0wzQVIwYXlRbkpxaE1HRDdWTEx6UHJhYXI1QlNwbWF1YVpKeTVmNTNpVkx6RGhNdnVqTmdXallEc3krcWJlTXZ3eDBtcFgyc2UyeGJtYzJES2lhUEdzblN0VGlXZ21SK01laTdFakd4RkNSbUJ2TE5ZM2QxN1dhZEJ4RDF5S2NuWHFXRXNERTQ0QSIsIm1hYyI6ImQ2NGRjMDAzNzg0MDhiZDFkM2ZkZDU5OTg4ZDRkMmUyODgzNjQxNzUyOGI2ZDg4YTYyY2MyZTBjNGNmNTBmNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+