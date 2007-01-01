В центре Калуги перекрыли движение из-за съемок фильма
Сегодня в Калуге до 00:00 будет закрыт проезд на участке от ул. Дарвина до ул. Декабристов, пер. Воскресенский, пер. Григоров . Это связано со съемками фильма, сообщили в городской управе.
Также на этом участке дороги нельзя будет припарковаться.
Калужских водителей просят заранее выбирать пути объезда и место для парковки.
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Лента комментариев
Александр KU
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...
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