В центре Калуги перекрыли движение из-за съемок фильма

Сегодня в Калуге до 00:00 будет закрыт проезд на участке от ул. Дарвина до ул. Декабристов, пер. Воскресенский, пер. Григоров . Это связано со съемками фильма, сообщили в городской управе.

Также на этом участке дороги нельзя будет припарковаться.

Калужских водителей просят заранее выбирать пути объезда и место для парковки.