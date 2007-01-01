В Калуге жалуются на неработающие табло на остановках

Фото в соцсетях опубликовала одна из пассажирок общественного транспорта.

- Остановочный павильон на улице Кирова возле колледжа экономики и технологий. Информационное табло не показывает ничего, кроме даты и времени, уже очень давно, - отметила женщина. - Кто отвечает за их содержание и ремонт, когда будет устранена неисправность?

В городской управе прокомментировали, что на следующей неделе собственник выйдет на место для осмотра и оценки ситуации.