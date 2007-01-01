В Калуге жалуются на неработающие табло на остановках
- Остановочный павильон на улице Кирова возле колледжа экономики и технологий. Информационное табло не показывает ничего, кроме даты и времени, уже очень давно, - отметила женщина. - Кто отвечает за их содержание и ремонт, когда будет устранена неисправность?
В городской управе прокомментировали, что на следующей неделе собственник выйдет на место для осмотра и оценки ситуации.
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...