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Авто и транспорт

В Калуге жалуются на неработающие табло на остановках

Фото в соцсетях опубликовала одна из пассажирок общественного транспорта.
Дмитрий Ивьев
14:20 сегодня
0 94
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- Остановочный павильон на улице Кирова возле колледжа экономики и технологий. Информационное табло не показывает ничего, кроме даты и времени, уже очень давно, - отметила женщина. - Кто отвечает за их содержание и ремонт, когда будет устранена неисправность?

В городской управе прокомментировали, что на следующей неделе собственник выйдет на место для осмотра и оценки ситуации.

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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

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09:17 сегодня
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Вряд ли они к нам поедут.😃

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19:49 20.09
2 498
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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Это классика поэзии периода СВО

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19:09 20.09
3 774
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

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В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 549
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

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18:41 20.09
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

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14:01 20.09
7 5266
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

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