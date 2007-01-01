Что творится на улицах Калуги после перекрытия улицы Кирова

В субботу, 21 сентября, в центре города проходят традиционные соревнования «Кросс нации».

Участники бегают по проезжей части улицы Кирова на участке между улицей Московской и улицей Рылеева. Для проезда закрыт также участок между Рылеева и Плеханова.

Утром начались забеги детей. А в 12:10 побегут все желающие.

Из-за перекрытия движение на некоторых улицах существенно затруднено. В пробках стоят Московская от Суворова до Достоевского, Рылеева, Герцена.

Откроют улицы для машин после 14:00.