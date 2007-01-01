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Новость дня Авто и транспорт

Что творится на улицах Калуги после перекрытия улицы Кирова

В субботу, 21 сентября, в центре города проходят традиционные соревнования «Кросс нации».
Дмитрий Ивьев
11:21 сегодня
0 716
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Участники бегают по проезжей части улицы Кирова на участке между улицей Московской и улицей Рылеева. Для проезда закрыт также участок между Рылеева и Плеханова.

Утром начались забеги детей. А в 12:10 побегут все желающие.

Из-за перекрытия движение на некоторых улицах существенно затруднено. В пробках стоят Московская от Суворова до Достоевского, Рылеева, Герцена. 

Откроют улицы для машин после 14:00.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

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09:17 сегодня
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Вряд ли они к нам поедут.😃

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VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

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19:49 20.09
2 498
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
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Это классика поэзии периода СВО

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19:09 20.09
3 774
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
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В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 549
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

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18:41 20.09
3 774
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

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В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 20.09
7 5266
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
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13:47 20.09
2 941
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