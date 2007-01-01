Что творится на улицах Калуги после перекрытия улицы Кирова
Участники бегают по проезжей части улицы Кирова на участке между улицей Московской и улицей Рылеева. Для проезда закрыт также участок между Рылеева и Плеханова.
Утром начались забеги детей. А в 12:10 побегут все желающие.
Из-за перекрытия движение на некоторых улицах существенно затруднено. В пробках стоят Московская от Суворова до Достоевского, Рылеева, Герцена.
Откроют улицы для машин после 14:00.
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...