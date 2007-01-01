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Авто и транспорт

В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы

Этот вопрос обсуждался в пятницу, 20 сентября, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое провёл замгубернатора Василий Быкадоров. 
Дмитрий Ивьев
16:40 сегодня
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Проблемы на таких дорогах выявили в нескольких районах.

Начальник областного управления ГИБДД Алексей Холопов отметил, что муниципалитетам нужно постоянно мониторить ситуацию. 

Быкадоров поручил районным чиновникам уделить этому вопросу повышенное внимание.

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