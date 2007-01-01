В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
Проблемы на таких дорогах выявили в нескольких районах.
Начальник областного управления ГИБДД Алексей Холопов отметил, что муниципалитетам нужно постоянно мониторить ситуацию.
Быкадоров поручил районным чиновникам уделить этому вопросу повышенное внимание.
Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga...