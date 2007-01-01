Жители Правобережья проголосовали за сокращение автобусного маршрута №29

60% участников опроса в официальном сообществе района выступило за то, чтобы автобус не заезжал в «Веснушки».

Голосование в ВК ещё продолжается.

Результаты в том числе этого опроса будут учитываться при принятии решения чиновниками горуправы.

Напомним, на этой неделе «Управление калужского троллейбуса» предложило сократить 29-й. Перевозчик предлагает из «Кошелева» ехать сразу в центр, минуя «Веснушки».

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