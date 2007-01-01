Жители Правобережья проголосовали за сокращение автобусного маршрута №29
Голосование в ВК ещё продолжается.
Результаты в том числе этого опроса будут учитываться при принятии решения чиновниками горуправы.
Напомним, на этой неделе «Управление калужского троллейбуса» предложило сократить 29-й. Перевозчик предлагает из «Кошелева» ехать сразу в центр, минуя «Веснушки».
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...