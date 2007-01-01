Как изменятся маршруты общественного транспорта из-за перекрытия улицы Кирова в Калуге
В «Управлении Калужского троллейбуса» рассказали, как в это время будет ходить транспорт:
- № 1 - без ограничений,
- № 2 - без ограничений,
- № 3 – маршрут - пл. Победы - ул. С-Щедрина - пл. Мира,
- № 6 - без ограничений,
- № 8а- через ул. Суворова,
- № 9 - через ул. Суворова,
- № 10 - через ул. Суворова,
- № 12 - без ограничений,
- № 17 - переведён на маршрут № 2,
- № 18 - КРЛЗ - пл. Победы; пл. Мира – Кошелев,
- № № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27с, 33, 37 - будут осуществлять выезд от сквера Медицинских сестёр через ул. Труда, ул. Рылеева, ул. Суворова, ул. Октябрьская,
- № № 27, 69, - через ул. Суворова, в обратную сторону по ул. Кирова , ул. Московская , далее на ул. Пролетарскую, на ул. Герцена до сквера Медицинских сестер,
- №№82, 91,98 -через ул. Суворова , на ул. Московская, далее по маршрутам, №№4,26,29,39,44,72,76 изменение движения будет начинаться от остановочного пункта Кинотеатр Центральный(ул. Кирова) по ул. Московской , пл. Старый Торг , ул. Гагарина , ул. Генерала Попова. В обратную сторону ул. Гагарина, пл. Старый Торг, ул. Московская, ул. Кирова, далее по маршрутам,
- № 34 - без ограничений,
- № 41 - от сквера Медицинских сестре через ул. Суворова, в обратную сторону по ул. Кирова, ул. Московская, далее на ул. Пролетарскую, на ул. Герцена до сквера Медицинских сестер,
- № 94 - без ограничений,
- № 95 - без ограничений,
- № 97 - без ограничений.
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