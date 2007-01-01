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Как изменятся маршруты общественного транспорта из-за перекрытия улицы Кирова в Калуге

Дмитрий Ивьев

Проезд будет закрыт на участке между Плеханова и Московской в субботу, 21 сентября, с 8:00 до 14:00.

Дмитрий Ивьев 337 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники