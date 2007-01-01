В Калуге предложили установить лежачих полицейских на улице Минской
Опрос на эту тему в четверг, 19 сентября, запустили в официальном сообществе Правобережья в ВК.
Местных жителей просят высказаться, нужны ли ограничители скорости в районе школы в «Веснушках».
В комментариях мнения правобережцев пока разделились:
- Можно аргументацию, для чего они нужны? Весь микрорайон внутри дороги. Зачем каждый раз прикрываться детьми. В «Кошелеве», на 65 лет Победы, там да, школа через дорогу от домов. Тут что?
- Возле каждой школы и дет сада должны быть лежачие, притормозить ничего не стоит по сравнению с ценой жизни ребёнка. И хоть знак будет 20, пока не будет лежачего, будут гонять.
- Там надо не полицейских класть, а забор ставить трехметровый, чтобы ходили по пешеходным переходам, а не там, где тропа натоптана.
А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
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