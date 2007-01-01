В Калуге предложили установить лежачих полицейских на улице Минской

Опрос на эту тему в четверг, 19 сентября, запустили в официальном сообществе Правобережья в ВК.

Местных жителей просят высказаться, нужны ли ограничители скорости в районе школы в «Веснушках».

В комментариях мнения правобережцев пока разделились:

- Можно аргументацию, для чего они нужны? Весь микрорайон внутри дороги. Зачем каждый раз прикрываться детьми. В «Кошелеве», на 65 лет Победы, там да, школа через дорогу от домов. Тут что?

- Возле каждой школы и дет сада должны быть лежачие, притормозить ничего не стоит по сравнению с ценой жизни ребёнка. И хоть знак будет 20, пока не будет лежачего, будут гонять.

- Там надо не полицейских класть, а забор ставить трехметровый, чтобы ходили по пешеходным переходам, а не там, где тропа натоптана.

А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!