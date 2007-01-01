223 Фото: Калуга ДТП.

В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой

Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, работы велись 17 сентября в районе перекрестка с улицей Прончищева и дальше в сторону Грабцевского шоссе.

Дмитрий Ивьев 223 Фото: Калуга ДТП. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники