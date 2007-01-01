В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой
Как мы уже рассказывали, работы велись 17 сентября в районе перекрестка с улицей Прончищева и дальше в сторону Грабцевского шоссе.
В среду ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:
- С целью повышения безопасности дорожного движения установлены разделительные сигнальные столбики на улице Зерновая. Разграничение полос движения таким способом позволит эффективно регулировать поток машин и направление транспорта по верной траектории в условиях напряженного автомобильного трафика.
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Лента комментариев
mrTJohn
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....
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