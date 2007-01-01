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Новость дня Авто и транспорт

В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой

Как мы уже рассказывали, работы велись 17 сентября в районе перекрестка с улицей Прончищева и дальше в сторону Грабцевского шоссе.
Дмитрий Ивьев
14:35 сегодня
0 223
Фото: Калуга ДТП.
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В среду ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства:

- С целью повышения безопасности дорожного движения установлены разделительные сигнальные столбики на улице Зерновая. Разграничение полос движения таким способом позволит эффективно регулировать поток машин и направление транспорта по верной траектории в условиях напряженного автомобильного трафика.

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Лента комментариев
Андрей Ермишин

Массовые мероприятия дают право останавливать машины как попало. В обычные дни можно останавливать только нарушителей

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
14:14 сегодня
3 882
Maksimir

Полина, огромное вам спасибо! Как будто заново побывал на спектакле, в этой атмосфере!

...
КультPROсвет
Что сотворил с горьковскими «Детьми солнца» самарский режиссер Сергей Морозов
13:55 сегодня
1 188
mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

...
Общество
В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места
13:23 сегодня
1 760
Bungee

Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
13:16 сегодня
3 882
mrTJohn

Пассажирам из "Кошелева" порекомендовали меньше есть и больше заниматься спортивным бегом за автобусом. Благодаря рекомендациям горуправы, в скором времени места хватит на всех. Не благодарите.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
13:13 сегодня
1 886
mrTJohn

и дóма Отца Моего не делайте домом торговли

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
13:09 сегодня
5 1164
Гриша

Лет десять назад на Литейной видел.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге заметили «колибри»
12:36 сегодня
1 5434
maks17

А сажать когда будут?По-моему сейчас самое время.И не надо тратить бюджет на элитные саженцы-от Пучково до поворота на Одоевское море в пустующих полях красивых и бесхозных березок.

...
Благоустройство
В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина
12:20 сегодня
3 1289
maks17

Хоть что-то.Но это мизер, основная проблема Зерновой-полное отсутствие отсутствие пешеходной зоны от Зерновой,22 и до Грабцевского шоссе. Причем по обеим сторонам.

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
12:13 сегодня
4 1680
shurup

Какая от них польза и какая в них необходимость?

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
11:57 сегодня
4 1680
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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