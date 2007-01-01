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Новость дня Авто и транспорт

Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках

В среду, 18 сентября, мониторинг проводили сотрудники управления городского хозяйства Калуги.
Дмитрий Ивьев
12:57 сегодня
1 909
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За транспортом следили с 7:00 до 8:00.

Судя по этим кадрам, в 29-е автобусы, следующие из «Кошелева», зайти было почти невозможно. В остальном транспорте места были.

- Внимательно следим за ситуацией, будем совершенствовать расписание и интервалы движения автобусов в час пик. – прокомментировали в горуправе.

Напомним, на днях УКТ предложило изменить маршрут автобуса №29, чтобы он не заезжал в «Веснушки». Этот вопрос ещё обсуждается.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Андрей Ермишин

Массовые мероприятия дают право останавливать машины как попало. В обычные дни можно останавливать только нарушителей

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
14:14 сегодня
3 882
Maksimir

Полина, огромное вам спасибо! Как будто заново побывал на спектакле, в этой атмосфере!

...
КультPROсвет
Что сотворил с горьковскими «Детьми солнца» самарский режиссер Сергей Морозов
13:55 сегодня
1 188
mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

...
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В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места
13:23 сегодня
1 760
Bungee

Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
13:16 сегодня
3 882
mrTJohn

Пассажирам из "Кошелева" порекомендовали меньше есть и больше заниматься спортивным бегом за автобусом. Благодаря рекомендациям горуправы, в скором времени места хватит на всех. Не благодарите.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
13:13 сегодня
1 886
mrTJohn

и дóма Отца Моего не делайте домом торговли

...
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13:09 сегодня
5 1164
Гриша

Лет десять назад на Литейной видел.

...
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12:36 сегодня
1 5434
maks17

А сажать когда будут?По-моему сейчас самое время.И не надо тратить бюджет на элитные саженцы-от Пучково до поворота на Одоевское море в пустующих полях красивых и бесхозных березок.

...
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12:20 сегодня
3 1289
maks17

Хоть что-то.Но это мизер, основная проблема Зерновой-полное отсутствие отсутствие пешеходной зоны от Зерновой,22 и до Грабцевского шоссе. Причем по обеим сторонам.

...
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12:13 сегодня
4 1680
shurup

Какая от них польза и какая в них необходимость?

...
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11:57 сегодня
4 1680
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