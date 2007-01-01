Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках

В среду, 18 сентября, мониторинг проводили сотрудники управления городского хозяйства Калуги.

За транспортом следили с 7:00 до 8:00.

Судя по этим кадрам, в 29-е автобусы, следующие из «Кошелева», зайти было почти невозможно. В остальном транспорте места были.

- Внимательно следим за ситуацией, будем совершенствовать расписание и интервалы движения автобусов в час пик. – прокомментировали в горуправе.

Напомним, на днях УКТ предложило изменить маршрут автобуса №29, чтобы он не заезжал в «Веснушки». Этот вопрос ещё обсуждается.

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