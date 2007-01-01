Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
За транспортом следили с 7:00 до 8:00.
Судя по этим кадрам, в 29-е автобусы, следующие из «Кошелева», зайти было почти невозможно. В остальном транспорте места были.
- Внимательно следим за ситуацией, будем совершенствовать расписание и интервалы движения автобусов в час пик. – прокомментировали в горуправе.
Напомним, на днях УКТ предложило изменить маршрут автобуса №29, чтобы он не заезжал в «Веснушки». Этот вопрос ещё обсуждается.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....